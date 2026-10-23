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23 de octubre de 2026

CORPORACIÓN COLÓN 636 REALIZARÁ ENCUENTRO ARTÍSTICO Y PATRIMONIAL EN PUNTA ARENAS

​La actividad abierta a la comunidad se desarrollará este sábado en la Plaza de los Derechos Humanos, contemplando presentaciones musicales locales y la instalación del proyecto visual "Mil grullas por la Memoria".

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En el marco del Día de los Patrimonios, la Corporación Sitio de Memoria Colón 636 llevará a cabo el encuentro cultural “Cantos por la Memoria”. La actividad está programada para este sábado 24 de octubre a las 16:00 horas en la Plaza de los Derechos Humanos de Punta Arenas, ubicada frente al histórico inmueble de Avenida Colón 636, declarado Monumento Nacional. El objetivo de la jornada es promover el respeto a los derechos fundamentales y relevar la importancia de este espacio para la historia local.

El evento contará con la participación de diversos artistas locales que presentarán sus expresiones culturales a la comunidad. Entre los convocados se encuentran Sergio Reyes, Herminia Ojeda, Cristian Vidal, Nora Marín, Faggú, Carolina Herrera y Rafael Cheuquelaf. Asimismo, durante la jornada se presentará la instalación colectiva “Mil grullas por la Memoria”, concebida para invitar a la reflexión ciudadana sobre la dignidad de las personas y las garantías de no repetición.

La presidenta de la Corporación Sitio de Memoria Colón 636, Magda Ruiz Méndez, destacó que el inmueble histórico interpela a la sociedad recordando a quienes sufrieron represión política. La dirigente extendió la invitación a familias, organizaciones sociales y comunidades educativas para sumarse al encuentro, señalando que el patrimonio se compone también de las experiencias colectivas y que protegerlo significa defender la historia de la región.

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