PDI DETUVO A TRES PERSONAS POR MICROTRÁFICO DE DROGAS EN PUNTA ARENAS

Detectives del Equipo MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) Punta Arenas realizaron un procedimiento por infracción a la Ley 20.000, que culminó con la detención de tres personas y la incautación de diversas especies.



La Subprefecta Valeria Hernández, jefa de la BICRIM Punta Arenas, indicó que “como resultado de un proceso investigativo desarrollado por el equipo MT0, en coordinación con la Fiscalía, se logró la detención de tres personas de nacionalidad chilena, dos hombres y una mujer, por el delito de tráfico de droga en pequeñas cantidades. Durante el procedimiento se incautó cannabis sativa, avaluada en 350 mil pesos, además de dinero en efectivo, un arma de fogueo y munición”.



Este jueves los tres imputados fueron formalizados y quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva.

