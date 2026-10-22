Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
publicite aqui
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

22 de octubre de 2026

PDI DETUVO A TRES PERSONAS POR MICROTRÁFICO DE DROGAS EN PUNTA ARENAS

Este jueves los tres imputados fueron formalizados y quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva.

detenidosmicrotrafico22102026

Detectives del Equipo MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) Punta Arenas realizaron un procedimiento por infracción a la Ley 20.000, que culminó con la detención de tres personas y la incautación de diversas especies.

La Subprefecta Valeria Hernández, jefa de la BICRIM Punta Arenas, indicó que “como resultado de un proceso investigativo desarrollado por el equipo MT0, en coordinación con la Fiscalía, se logró la detención de tres personas de nacionalidad chilena, dos hombres y una mujer, por el delito de tráfico de droga en pequeñas cantidades. Durante el procedimiento se incautó cannabis sativa, avaluada en 350 mil pesos, además de dinero en efectivo, un arma de fogueo y munición”.

Este jueves los tres imputados fueron formalizados y quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva.

detenidomochilamarihuana

PUNTA ARENAS: CARABINEROS DETIENE A SUJETO CON 37 GRAMOS DE MARIHUANA EN LA POBLACIÓN LOTEO DEL MAR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

GOBIERNO REGIONAL Y SENCE PRESENTAN CURSOS GRATUITOS DE CONDUCCIÓN PARA ACCEDER A CINCO TIPOS DE LICENCIA

Leer Más

La iniciativa es el resultado del trabajo del Consejo Regional de Capacitación, y considera el financiamiento de $124.562.970, entre el Gobierno Regional y el Central, lo que permitirán abrir 75 cupos en total para acceder a las diferentes licencias.

La iniciativa es el resultado del trabajo del Consejo Regional de Capacitación, y considera el financiamiento de $124.562.970, entre el Gobierno Regional y el Central, lo que permitirán abrir 75 cupos en total para acceder a las diferentes licencias.

goresencemagallanes
nuestrospodcast
detenidosmicrotrafico22102026

PDI DETUVO A TRES PERSONAS POR MICROTRÁFICO DE DROGAS EN PUNTA ARENAS

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
detenidosmicrotrafico22102026

PDI DETUVO A TRES PERSONAS POR MICROTRÁFICO DE DROGAS EN PUNTA ARENAS

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
estudiantesUMAG

DOS ESTUDIANTES DE MAGALLANES CLASIFICAN A LA FINAL NACIONAL DE LA XXXVIII OLIMPIADA DE MATEMÁTICA 2026

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
expoemergenciasgasco

GASCO MAGALLANES PROMUEVE EL USO SEGURO DEL GAS NATURAL EN EXPO EMERGENCIAS MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.