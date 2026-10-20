ALCALDE RADONICH SE REUNIÓ CON SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Durante la mañana de este lunes, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sostuvo una reunión de trabajo con el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, para solicitar la revisión de la normativa que permite el ingreso de imputados a recintos

penitenciarios que no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias, a raíz de la llegada de Ronald Quiñones a la ciudad. Asimismo, abordaron el desarrollo de nuevos proyectos orientados a prevenir delitos e incivilidades en Punta Arenas.

Tras el encuentro, el jefe comunal valoró la disposición del Gobierno para estudiar cambios normativos que permitan evitar situaciones como la de Quiñones. "Hoy una jueza puede enviar, como nos sucedió, a un imputado a nuestra cárcel, aunque no tenga las características de una cárcel de alta seguridad. Y eso pone en peligro a los gendarmes, a la población penal y a nuestra ciudad", señaló Radonich.

En esa línea, el alcalde destacó la voluntad manifestada por el subsecretario para analizar alternativas que permitan modificar la normativa y, eventualmente, revertir este tipo de situaciones. "Se va a incorporar y se va a estudiar, finalmente, la fórmula para que esto no se repita, y, es más, que con las nuevas normas que se pueden generar, esto se pueda revertir lo antes posible", afirmó.

Por su parte, Gonzalo Guerrero explicó que durante la reunión recibió los antecedentes y las preocupaciones planteadas, especialmente respecto de las características del imputado y las condiciones del recinto penitenciario. "El alcalde Radonich nos transmitió su preocupación en torno a las características de esta persona, la peligrosidad y también la situación que enfrentaría Gendarmería de Chile, dado que la cárcel no tiene las condiciones para albergar a una persona de estas características", indicó el subsecretario.

Otro de los puntos centrales del encuentro fue la coordinación de proyectos de seguridad para la comuna, con énfasis en la instalación de sistemas de televigilancia y el mejoramiento de la iluminación.



Guerrero señaló que el Gobierno y el municipio trabajarán conjuntamente en estas iniciativas, cuyos detalles serán anunciados próximamente durante una visita a la capital regional, en el contexto del Plan Escudo de Barrios. "Hemos conversado de distintos proyectos

que queremos realizar en conjunto con la municipalidad, dentro de la comuna, particularmente todo lo asociado a la inversión en televigilancia y la inversión en iluminación", concluyó.