MUNICIPIO ENTREGA NUEVAS SUBVENCIONES A 11 ORGANIZACIONES DE PUNTA ARENAS

La Municipalidad de Punta Arenas concretó una nueva entrega de subvenciones a 11 organizaciones de la comuna, con aportes destinados a fortalecer sus actividades y apoyar el trabajo que desarrollan en beneficio de sus comunidades. Con esta nueva asignación, el municipio alcanza un total de 155 agrupaciones beneficiadas durante el año, ampliando el alcance de estos recursos a distintos ámbitos de la vida comunitaria.





El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la posibilidad de seguir apoyando a organizaciones de diversos sectores y destacó el esfuerzo municipal para ampliar la cobertura de estos fondos. "Hemos entregado recursos a 11 grupos de distintos ámbitos, entre ellos vecinales, culturales, de personas mayores, sociales y deportivos. Estamos muy contentos de continuar entregando aportes de manera transparente, sumando 155 organizaciones beneficiadas hasta ahora", señaló.





La autoridad comunal explicó que el municipio ha incrementado los recursos disponibles en dos ocasiones para llegar a más agrupaciones, considerando la importancia que tienen estas organizaciones para sus integrantes y para los vecinos que reciben sus beneficios. "Ha sido un esfuerzo municipal, porque hemos puesto más dinero en dos oportunidades para ampliar la cobertura de las subvenciones. Sabemos lo importantes que son estos recursos para los grupos y sus integrantes, pero también para muchas otras personas que se ven beneficiadas a través de su trabajo", sostuvo.





Radonich también destacó que el proceso busca facilitar la postulación y rendición de los recursos, manteniendo el resguardo de los fondos públicos. En esa línea, el edil adelantó que el presupuesto municipal contempla un aumento de los montos destinados a las organizaciones sociales. "Buscamos que cada vez haya más grupos beneficiados. Queremos que las subvenciones sean fáciles de postular y de rendir, pero siempre con transparencia y cuidando los recursos públicos, para que tengamos la certeza de que la plata se está utilizando adecuadamente", afirmó.





Entre las organizaciones beneficiadas en esta entrega se encuentran el Club de Tango Magallanes, la Comunidad de Emprendedores, el Club Deportivo Poseidón, la Junta de Vecinos Nº 51 Camilo Henríquez, la Rama de Básquetbol Seniors Español, el Club de Cueca Magallanes Austral y la Asociación Deportiva Local Comunal de Rayuela Tejo Plano. También recibieron aportes Perlas del Estrecho, Verónica Rescates, El Refugio de Bigotes y la Agrupación de Atención Integral a la Familia Tiempo de Dios (A.A.I.F.A).





En total, las 11 subvenciones entregadas suman alrededor de $8 millones, con montos que van desde los $250.000 hasta los $1.500.000, según las necesidades de cada organización. A través de este programa, la administración comunal busca fortalecer el trabajo de las organizaciones locales y contribuir a la continuidad de iniciativas que aportan al desarrollo social, deportivo, cultural y comunitario de Punta Arenas.



