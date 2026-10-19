IV JORNADAS ESCOLARES DE HISTORIA REGIONAL REUNIRÁN A CERCA DE 20 COLEGIOS CON INVESTIGACIONES SOBRE EL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD DE MAGALLANES

Las IV Jornadas Escolares de Historia Regional y Territorios Mateo Martinic Beros comenzaron este lunes 19 de octubre y se extenderán hasta el miércoles 21, con la participación de estudiantes y comunidades educativas que presentarán investigaciones sobre la historia, el patrimonio y la identidad de Magallanes.

Así lo dio a conocer Javier Muñoz Vidal, miembro del equipo organizador, durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde explicó los objetivos de esta iniciativa, su crecimiento desde la primera edición y la importancia de acercar la investigación histórica a las nuevas generaciones.

La cuarta versión contempla la participación de cerca de 20 establecimientos educacionales, más de 26 investigaciones desarrolladas por estudiantes de enseñanza media y cinco propuestas de rutas antárticas elaboradas por alumnos de enseñanza básica. Las actividades presenciales se realizan en el Liceo Sara Braun, establecimiento que ha acogido la iniciativa desde su segunda edición.

Un proyecto que crece desde las comunidades educativas

Durante la conversación, Muñoz Vidal recordó que las jornadas nacieron en el Colegio Miguel de Cervantes y posteriormente se trasladaron al Liceo Sara Braun, donde se ha mantenido el trabajo organizativo junto a docentes vinculados a la enseñanza de la historia.

El equipo que asumió la continuidad de la iniciativa está integrado por Javier Muñoz Vidal, Daniela Ruiz y Francisco Ortiz Zamora, quienes han impulsado el crecimiento de esta instancia educativa y su consolidación dentro de las actividades interescolares de la región.

Al comparar las primeras ediciones con la convocatoria actual, el organizador destacó el aumento en la participación de establecimientos y el número de trabajos presentados por los estudiantes.

“Cuando vemos el crecimiento de las jornadas, desde los 7 primeros colegios que participaron a los cerca de 20 en esta vuelta, 27 el año pasado, que fue el peak de estudiantes participando, y ahora tenemos un nuevo récord que es de investigaciones que están presentando, entonces nos dicen que estamos haciendo un camino correcto”, señaló.

El objetivo, explicó, no consiste únicamente en que los alumnos reproduzcan conocimientos históricos ya establecidos, sino que desarrollen sus propias investigaciones a partir de preguntas, fuentes y temas que despierten su interés.

“Lo que queremos, más allá de reproducir historia ya construida, es creación de nuevos procesos de investigación sobre temáticas que interesan a los jóvenes y sobre todo enseñanza media”, afirmó.

De esta manera, las jornadas buscan que los estudiantes se conviertan en protagonistas de la construcción y difusión del conocimiento histórico regional, fortaleciendo su vínculo con el territorio y las comunidades en las que viven.

Historia regional, patrimonio e identidad

Uno de los aspectos destacados de esta cuarta edición es el interés de los estudiantes por abordar temas relacionados con el patrimonio y la identidad regional, junto con procesos sociales, culturales y políticos que han marcado la historia de Magallanes.

Según explicó Muñoz Vidal, la organización estableció distintos ejes temáticos para orientar las investigaciones, permitiendo que los equipos desarrollen trabajos desde la historia de los pueblos originarios hasta acontecimientos y personajes más cercanos al presente.

El organizador valoró que estos intereses también reflejen una mayor presencia de la educación patrimonial en las comunidades educativas.

“Este año la mayoría de los temas tienen que ver con patrimonio e identidad regional y eso también nos habla de cómo la educación patrimonial está tomando espacio en los colegios”, sostuvo.

En esa línea, recalcó que la historia regional ofrece múltiples perspectivas y que incluso los temas que ya han sido estudiados por investigadores pueden adquirir nuevas interpretaciones cuando son analizados por niños y jóvenes.

Durante la entrevista mencionó, entre otros ejemplos, una investigación sobre la Federación Obrera de Magallanes, desde sus orígenes hasta el incendio de 1920, y otra acerca de la coexistencia e intercambio entre pueblos originarios y colonos en Punta Arenas después de 1851.

También destacó una ponencia titulada Historia reciente y soberanía del estrecho de Magallanes: relaciones sociales en el conflicto político entre Chile y Argentina, que aborda una temática de relevancia histórica y territorial.

“Hay temas que pueden ser quizá ya visitados por historiadores anteriores, pero cuando un joven o un niño lo vuelve a mirar, hay otra mirada. Esa es la multiperspectiva y también la argumentación que hace novedosa una investigación histórica”, expresó.

Rutas antárticas para acercar el patrimonio a los estudiantes

La historia antártica constituye otra de las líneas de trabajo que se han incorporado a las jornadas desde su segunda edición. Para este año, la organización incluyó cinco propuestas de rutas antárticas elaboradas por estudiantes de enseñanza básica, con el propósito de reconocer y visibilizar la presencia de la Antártica en la historia y el patrimonio de Punta Arenas.

Muñoz Vidal explicó que esta iniciativa busca ir más allá del reconocimiento de la ciudad como puerta de entrada al continente blanco, promoviendo que los estudiantes identifiquen los vínculos históricos y culturales que existen entre el territorio y la actividad antártica.

“Porque no basta con decir que somos ciudad antártica, si no sentimos su historia y su presencia cercana en nuestro día a día”, planteó.

El trabajo también se relaciona con los esfuerzos por poner en valor el patrimonio antártico de la capital regional y generar nuevas formas de acercamiento a su historia, mediante recorridos y propuestas que puedan ser conocidas por la comunidad.

La organización espera que estas rutas puedan proyectarse más allá de las jornadas y transformarse en herramientas permanentes de difusión histórica y patrimonial.

Una instancia académica sin competencia entre estudiantes

Otro de los principios que distinguen a las Jornadas Escolares de Historia Regional es que no funcionan como un concurso, sino como un espacio de encuentro, aprendizaje y difusión de investigaciones.

Muñoz Vidal explicó que los equipos inscritos trabajan durante un periodo previo para preparar sus ponencias y que la instancia presencial permite compartir los resultados de ese proceso con otros estudiantes, docentes y asistentes.

“Primero creemos firmemente que la cultura y los procesos académicos no deberían ser competitivos, entonces por eso las jornadas escolares no son un concurso”, afirmó.

Los equipos están conformados por cuatro estudiantes, quienes presentan sus investigaciones en un formato de exposición tipo panel de aproximadamente 15 minutos. Además, se solicita la elaboración de un documento académico o paper que permita sistematizar el trabajo desarrollado.

El organizador indicó que la intención es avanzar en la publicación de las investigaciones y generar un registro que contribuya a la difusión del conocimiento producido por los propios estudiantes.

En ese contexto, la organización proyecta preparar para una futura edición un libro recopilatorio que reúna trabajos de las primeras cinco versiones de las jornadas, de modo que las investigaciones puedan ser consultadas más allá de las presentaciones presenciales.

Investigación histórica y pensamiento crítico

Durante la entrevista, Muñoz Vidal también profundizó en el aporte pedagógico de esta experiencia, especialmente en el desarrollo de habilidades que permiten a los estudiantes analizar la información, construir argumentos y comprender los acontecimientos dentro de su contexto.

A partir de una investigación realizada el año pasado con asesoría académica de Paulina Liaga de la Fuente, explicó que el trabajo desarrollado en las jornadas contribuye al fortalecimiento de cuatro habilidades del pensamiento histórico: el análisis crítico de fuentes, la construcción de argumentaciones, la contextualización y la multiperspectiva.

“Primero el conocer y analizar bien las fuentes. Y hacer el análisis crítico de ellas. Segundo, la construcción de argumentación. Tercero, la contextualización y cuarto la multiperspectiva”, detalló.

Estas habilidades adquieren especial importancia en un escenario en el que los estudiantes tienen acceso inmediato a grandes cantidades de información digital, pero necesitan desarrollar criterios para evaluar su calidad, verificar su procedencia y contrastar distintas interpretaciones.

Para el organizador, las jornadas permiten que los jóvenes aprendan a cuestionar la información y a fundamentar sus conclusiones mediante un trabajo sistemático de investigación.

“Entonces, teniendo esas cuatro habilidades trabajadas, alguna de manera incipiente, otra más profunda en estas ponencias y en estas investigaciones que los equipos preparan, desarrollamos el pensamiento crítico y eso es el desarrollo en sí mismo del aporte que entregan las jornadas escolares de historia regional a los estudiantes, a sus familias y a las comunidades educativas y a la región entera”, señaló.

Agregó que el beneficio no se limita a los participantes directos, ya que las investigaciones contribuyen a que las comunidades educativas y la ciudadanía conozcan nuevas miradas sobre el pasado regional.

La importancia de consultar archivos y fuentes históricas

Otro de los aspectos abordados fue el acceso a fuentes documentales y hemerográficas como parte del proceso de investigación de los estudiantes.

Muñoz Vidal comentó que, de acuerdo con las encuestas realizadas en el marco del trabajo académico del año anterior, los alumnos valoraron especialmente la revisión de documentos impresos y de prensa histórica.

“Pero una de las cosas que el año pasado en la investigación que hicimos con las encuestas con los estudiantes demuestra que lo que más valoraban era la revisión de papel y sobre todo de las hemerotecas, es decir, revisar la prensa en los espacios que hay de archivo en nuestra región”, explicó.

En ese sentido, destacó la importancia de que los jóvenes puedan acceder a archivos fotográficos, periódicos antiguos y otros documentos que les permitan contrastar información y reconstruir acontecimientos desde distintas perspectivas.

También planteó la necesidad de fortalecer los espacios destinados a la conservación y consulta del patrimonio documental regional, mencionando el trabajo que se desarrolla para poner en valor archivos de prensa y la futura habilitación de un Archivo Regional.

A su juicio, contar con estos recursos permitiría ampliar las posibilidades de investigación y entregar continuidad a los procesos educativos que impulsan las jornadas.

Invitación a participar en las ponencias

Las IV Jornadas Escolares de Historia Regional y Territorios Mateo Martinic Beros se desarrollan entre el 19 y el 21 de octubre de 2026 en el Liceo Sara Braun.

De acuerdo con lo informado por Muñoz Vidal, las ponencias estudiantiles comienzan este martes 20 de octubre desde las 8:30 horas, con la recepción de los asistentes, mientras que la inauguración está programada para las 8:45 horas.

El organizador hizo un llamado a las autoridades, docentes, familias y personas interesadas en la historia regional a asistir a las presentaciones, destacando que el valor central de la actividad está en escuchar y conocer el trabajo desarrollado por los estudiantes.

“Lo importante y lo relevante de estas jornadas es que las autoridades, las personas de a pie que quieran asistir, vayan a escuchar las ponencias de los estudiantes”, enfatizó.

La programación, las fotografías y las actualizaciones de las actividades pueden consultarse en la cuenta de Instagram Jornadas Historia, canal oficial utilizado por la organización para compartir información sobre el encuentro.

Con esta cuarta edición, las jornadas buscan continuar fortaleciendo la investigación escolar, la valoración del patrimonio y el conocimiento de la historia regional, promoviendo que las nuevas generaciones no solo conozcan el pasado de Magallanes, sino que también contribuyan activamente a estudiarlo, interpretarlo y difundirlo.



