Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Banner Polar
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
banner casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Polar

16 de octubre de 2026

CONDUCTOR FUE DETENIDO POR MANEJAR EN ESTADO DE EBRIEDAD TRAS COLISIÓN ENTRE DOS VEHÍCULOS EN PUERTO NATALES

El choque provocó daños de consideración en el vehículo afectado. Sin embargo, pese a la magnitud del impacto, ninguno de los conductores resultó con lesiones.

segunda-comisaria-natales

Un conductor de 27 años fue detenido por Carabineros durante la noche de este jueves 15 de octubre, luego de protagonizar una colisión entre dos vehículos en la intersección de avenida España con calle Los Cisnes, en Puerto Natales. El procedimiento fue adoptado por personal de la 2ª Comisaría de la comuna, cerca de las 22:30 horas.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, al entrevistarse con los conductores involucrados, uno de ellos señaló que se había detenido ante la señal de Pare y que, al iniciar nuevamente la marcha, fue impactado en la parte frontal de su vehículo por un segundo automóvil que circulaba a alta velocidad.

El choque provocó daños de consideración en el vehículo afectado. Sin embargo, pese a la magnitud del impacto, ninguno de los conductores resultó con lesiones.

Durante la fiscalización, Carabineros constató que el segundo conductor, identificado por sus iniciales como L.J.A.H., de 27 años y nacionalidad venezolana, presentaba un fuerte hálito alcohólico. Al realizarle la prueba correspondiente, esta arrojó un resultado de 0,89 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).

Ante esta situación, el hombre fue detenido en el lugar por el delito de conducción en estado de ebriedad. Además, se estableció que circulaba sin contar con licencia de conducir.

El procedimiento quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras que los antecedentes fueron remitidos para continuar con las diligencias correspondientes.

DSC_3824

CAMPEONATO DE BÁSQUETBOL EUSS REUNIÓ A EQUIPOS DE CHILE Y ARGENTINA EN PUERTO NATALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Banner Polar

"NO HAY NADA QUE RESPONDER A NADIE": MINISTRO BARROS DESCARTA TENSIÓN CON ARGENTINA POR BUQUE CHILENO A LAS MALVINAS/FALKLAND

Leer Más

La autoridad defendió la legalidad del trayecto comercial al archipiélago y llamó a la serenidad ante las inquietudes manifestadas por Argentina.

La autoridad defendió la legalidad del trayecto comercial al archipiélago y llamó a la serenidad ante las inquietudes manifestadas por Argentina.

fernando-barros
nuestrospodcast
Silvana Jaramillo

SILVANA JARAMILLO ASUME COMO SECRETARIA GENERAL INTERINA DE LA CORMUPA

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
banner casino
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
YOPPERN NUEVO 336x336
segunda-comisaria-natales

CONDUCTOR FUE DETENIDO POR MANEJAR EN ESTADO DE EBRIEDAD TRAS COLISIÓN ENTRE DOS VEHÍCULOS EN PUERTO NATALES

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
lineaprevencionsuicidio

SEREMI DE SALUD Y DEPORTE IMPULSAN DIFUSIÓN DE LA LÍNEA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO *4141 EN RECINTOS DEPORTIVOS DE PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
Banner Polar
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
banner casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
embajadorbritanico

EMBAJADOR BRITÁNICO SE REÚNE CON ALCALDE DE PUNTA ARENAS EN MEDIO DE TENSIÓN POR LAS FALKLAND/MALVINAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.