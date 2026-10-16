CONDUCTOR FUE DETENIDO POR MANEJAR EN ESTADO DE EBRIEDAD TRAS COLISIÓN ENTRE DOS VEHÍCULOS EN PUERTO NATALES

Un conductor de 27 años fue detenido por Carabineros durante la noche de este jueves 15 de octubre, luego de protagonizar una colisión entre dos vehículos en la intersección de avenida España con calle Los Cisnes, en Puerto Natales. El procedimiento fue adoptado por personal de la 2ª Comisaría de la comuna, cerca de las 22:30 horas.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, al entrevistarse con los conductores involucrados, uno de ellos señaló que se había detenido ante la señal de Pare y que, al iniciar nuevamente la marcha, fue impactado en la parte frontal de su vehículo por un segundo automóvil que circulaba a alta velocidad.

El choque provocó daños de consideración en el vehículo afectado. Sin embargo, pese a la magnitud del impacto, ninguno de los conductores resultó con lesiones.

Durante la fiscalización, Carabineros constató que el segundo conductor, identificado por sus iniciales como L.J.A.H., de 27 años y nacionalidad venezolana, presentaba un fuerte hálito alcohólico. Al realizarle la prueba correspondiente, esta arrojó un resultado de 0,89 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).

Ante esta situación, el hombre fue detenido en el lugar por el delito de conducción en estado de ebriedad. Además, se estableció que circulaba sin contar con licencia de conducir.

El procedimiento quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras que los antecedentes fueron remitidos para continuar con las diligencias correspondientes.