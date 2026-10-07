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7 de octubre de 2026

LICEO SALESIANO MONSEÑOR FAGNANO REALIZÓ SEMANA DE LA CIENCIA Y FERIA ESCOLAR

Entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, la comunidad educativa participó de la tercera versión de la feria “Creando ConCiencia” con proyectos enfocados en la innovación y el cuidado del medio ambiente.

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El Liceo Salesiano Monseñor Fagnano llevó a cabo la Semana de la Ciencia 2026, un espacio diseñado para acercar el conocimiento científico a los estudiantes mediante experiencias prácticas. La programación incluyó intervenciones lúdicas durante los "Buenos Días", donde docentes caracterizaron a figuras históricas como Isaac Newton y Marie Curie.

La actividad central de las jornadas fue la III Feria Científica Escolar “Creando ConCiencia”, organizada por el Departamento de Ciencias. Esta instancia reunió a alumnos desde quinto básico hasta cuarto medio, quienes expusieron proyectos vinculados a la innovación, el pensamiento crítico y la sustentabilidad del entorno.

A los trabajos desarrollados en clases de ciencias y talleres de robótica se sumaron invitados externos como Fundación Planeta Agua, Compost Coirón y Conaf. Los proyectos estudiantiles abordaron temáticas como eficiencia energética, reducción de plásticos, clasificadoras inteligentes de residuos y los efectos del cambio climático en los ecosistemas.

Melissa Contreras, encargada del Departamento de Ciencias, explicó que los proyectos fueron preparados con anticipación en las aulas con el propósito de concientizar sobre el cuidado del medio ambiente. Por su parte, la docente Tatiana Soto, quien elaboró un mural de ecosistemas con material reciclado junto a sus alumnos, valoró la experiencia de aprender experimentando.

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