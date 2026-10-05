ANALISTA POLÍTICO IGNACIO IMAS ADVIERTE QUE LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS ESTÁN GOLPEANDO LAS EXPECTATIVAS DEL GOBIERNO DE KAST

El escenario político y económico que enfrenta la administración del Presidente José Antonio Kast fue analizado esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones por Ignacio Imas, cientista político y gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, quien cuestionó el manejo comunicacional del Ejecutivo, la respuesta frente a las dificultades económicas y el nivel de cohesión existente dentro del oficialismo.

Durante la entrevista, Imas sostuvo que, pese a los distintos anuncios realizados por La Moneda, no observa un cambio sustantivo en la estrategia comunicacional del Gobierno, apuntando a la continuidad de una narrativa construida durante la campaña presidencial.

“Yo más bien no veo que el presidente Kast haya tenido cambios importantes en torno a las comunicaciones del Gobierno, la mayoría tiene una misma denominación que se llama Chile, algo cierto, incluso me atrevería a decir que mantenemos el mismo eslogan de campaña”, afirmó.

A su juicio, la principal diferencia estaría en que actualmente Kast enfrenta la responsabilidad concreta de gobernar, lo que reduce el margen para mantener indefinidamente las expectativas generadas durante la campaña. En ese contexto, vinculó las dificultades económicas y laborales con una creciente distancia entre las promesas y la percepción ciudadana.

“Cuando ya eres Presidente de la República, estás en La Moneda, no puedes omitir ese punto y, como no lo puedes omitir, ya esta promesa hacia futuro se va acortando”, planteó.

Respecto del denominado plan Chile Despega, Imas sostuvo que la respuesta del Ejecutivo frente a la situación económica habría sido insuficiente y tardía. “Pareciera de que llegó un poco tarde el Gobierno y de manera insuficiente”, señaló, agregando que las dificultades económicas y laborales no serían fenómenos recientes.

En esa línea, afirmó que las autoridades contaban con antecedentes suficientes para anticipar parte del escenario actual. “La cuestión de desempleo, la cuestión económica viene arrastrándose desde incluso antes que él asumiera y ellos tienen mejor información que la de uno”, indicó.

El analista también puso el foco en la percepción de la ciudadanía, asegurando que el problema no se limita a los indicadores económicos, sino que también está relacionado con cómo las personas experimentan la situación en su vida cotidiana. “No solamente pareciera que los números se ven así, sino es que las personas perciben eso, lo que es más grave aún”, sostuvo.



El desgaste del argumento de las administraciones anteriores



Otro de los puntos abordados fue la utilización del argumento de que parte de las dificultades actuales serían consecuencia de decisiones adoptadas por administraciones anteriores.

Para Imas, esa explicación habría comenzado a perder efectividad ante la ciudadanía. “Yo creo que en realidad el Gobierno exageró o forzó demasiado el argumento de responsabilizar al Gobierno anterior”, manifestó.

El cientista político agregó que, independientemente de las responsabilidades que pudieran existir, actualmente el Ejecutivo está siendo evaluado por sus propios resultados. “La situación al día de hoy es que la ciudadanía ya no cree ese argumento. O al menos siente que ese argumento se agotó”, afirmó.

En su análisis, esta situación estaría directamente relacionada con las expectativas generadas por Kast durante la campaña. “La situación económica es probablemente la situación más compleja de este Gobierno, porque hasta el Gobierno anterior la situación macroeconómica no era tan deficitaria como lo estamos viendo al día de hoy y lo que me prometió el candidato Kast es que el cambio de mano iba a ser total y eso no se está cumpliendo”, señaló.

Imas sostuvo que el fenómeno debería constituir una lección para futuras candidaturas presidenciales, particularmente respecto de la cantidad de promesas que se realizan durante las campañas.

“Esto pasa cuando las candidaturas presidenciales prometen un listado de supermercado tan amplio y diciendo que en realidad cuando yo llegue el 11 de marzo todo esto va a cambiar de una manera radical”, expresó.

A su juicio, el problema de las expectativas también puede alimentar el desencanto político y abrir espacio a discursos más radicales. “La ciudadanía ya está agotada de las promesas. Regularmente, cuando están tan agotados de las promesas, vuelven a recurrir a retóricas populistas”, advirtió.



Críticas al “desorden” dentro del oficialismo



Imas también abordó las diferencias que se han manifestado al interior del bloque oficialista, particularmente a propósito de debates legislativos, presupuestarios y distintas controversias públicas.

En este punto, sostuvo que el Presidente enfrenta un problema adicional al económico: la falta de cohesión política dentro de su propia administración.

“El Presidente Kast tiene otro problema, que es el desorden al interior del Gobierno y al interior del oficialismo. Día a día observamos que legisladores, actores oficialistas tienen rencillas o en realidad se sacan cuentas por medios de comunicación o redes sociales”, señaló.

Para el analista, la situación termina impactando directamente la imagen presidencial, debido a que Kast es quien debe ejercer el liderazgo sobre el conjunto del oficialismo.

“En cualquier persona, en un juicio más o menos equilibrado, le diría: oiga, mire, usted es el líder de todo esto, ordene su casa. Al día de hoy no hay una casa ordenada al interior del oficialismo”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el Mandatario debería asumir un rol más activo frente a las diferencias internas. “El Presidente de la República debiera ser el líder interpelado a ordenar sus huestes porque no solamente transmite desorden, transmite también desgobierno”, manifestó.



Magallanes, soberanía y las relaciones con Argentina



La conversación también abordó las tensiones diplomáticas que han involucrado a Magallanes durante las últimas semanas, particularmente a raíz de declaraciones provenientes de Argentina y de la agenda desarrollada en torno a infraestructura, defensa y soberanía.

Imas destacó que, pese a las diferencias políticas existentes, la defensa de la soberanía nacional ha generado un punto de coincidencia transversal.

“El Presidente Kast tiene un gran salvavidas o una salvaguarda, que es que el tema de soberanía nacional no hay nadie que pueda no estar de acuerdo con proteger la soberanía del país”, sostuvo.

En su opinión, la respuesta transversal de la clase política frente a estos episodios constituye un aspecto positivo. “Toda la élite política estuvo detrás de esta causa y eso es algo para aplaudirlo, porque efectivamente pudo haber un incentivo de que algunos sectores políticos no estuvieran detrás de aquello”, señaló.

Sin embargo, cuestionó determinados episodios relacionados con las relaciones diplomáticas y el comportamiento de representantes extranjeros en Chile, particularmente cuando estos realizan declaraciones sobre asuntos de política interna.

En relación con el embajador de Estados Unidos, Imas afirmó que su comportamiento se alejaría de lo que tradicionalmente se espera de un representante diplomático. “El embajador ya en realidad no es alguien, no es un diplomático. Es un amigo de Donald Trump”, sostuvo, para luego precisar que su crítica apuntaba al rol institucional que debe desempeñar un embajador.

“Que hable de la política contingente nacional como si fuera cualquier ciudadano, hace excesivo ruido”, afirmó.



Una oposición que comienza a rearticularse



Respecto de la oposición, Imas describió los primeros meses de la actual administración como un período marcado por la falta de coordinación y liderazgo.

“Los primeros seis meses de administración de Kast, la oposición, la oposición de izquierdas apenas sí existía. No hay una coordinación, no hay un líder o líderes”, sostuvo.

No obstante, identificó señales de una eventual rearticulación de ese sector, especialmente a partir del regreso de la expresidenta Michelle Bachelet a la actividad pública y de una mayor exposición del expresidente Gabriel Boric.

“Desde el retorno de la expresidenta Bachelet, después de la bajada de su candidatura a la Secretaría General de la ONU, esto le dio una especie de frescura u oxígeno a un sector político que no sabía hacia dónde ir”, afirmó.

Imas también interpretó algunas de las últimas apariciones públicas de figuras de distintos sectores como señales tempranas de posicionamiento presidencial.

“Pareciera que la carrera al 2030 comenzó la semana anterior”, afirmó, agregando que este fenómeno también podría observarse en sectores de derecha.

Finalmente, planteó que la combinación entre un escenario de dificultades para el Gobierno, un vacío de liderazgo opositor que comienza a reducirse y la aparición de nuevas figuras o antiguos liderazgos genera incentivos para que distintos actores comiencen a posicionarse con miras al próximo ciclo presidencial.

“Cuando hay un vacío de poder, un vacío de toma de decisiones por parte del Presidente Kast y una especie como de pesimismo en torno a este Gobierno, no hay duda de que en realidad los actores ven oportunidades”, concluyó.





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