DT PREVIENE CAPACITA A MÁS DE 3 MIL PERSONAS SOBRE LA LEY KARIN Y GESTIÓN PREVENTIVA

Más de 3 mil personas han participado durante el primer mes del plan “DT Previene”, iniciativa de la Dirección del Trabajo orientada a mejorar el cumplimiento de la Ley N.° 21.643, conocida como Ley Karin. La estrategia contempla actividades presenciales y en línea dirigidas a empleadores, trabajadores, profesionales de gestión de personas y dirigentes sindicales.

La cifra fue informada durante la tercera charla del ciclo, denominada “Aprendizajes de la Ley Karin y gestión temprana de riesgos en el trabajo”, realizada el viernes 25 de septiembre en la Cámara de Comercio de Santiago. La actividad contó con participación presencial y telemática de representantes de distintos sectores.

En la instancia, el director nacional del Trabajo, David Oddó Beas, destacó la importancia de entregar herramientas que permitan abordar situaciones de violencia y acoso antes de que se produzcan vulneraciones a los derechos fundamentales. La autoridad señaló que el énfasis preventivo se complementará con la recepción, investigación, fiscalización y sanción de las denuncias.

El plan “DT Previene” fue implementado luego de la presentación del último informe semestral sobre el funcionamiento de la Ley Karin y contempla extender sus actividades a distintas zonas del país. De acuerdo con las cifras con cierre al 30 de junio de 2026, desde el 1 de agosto de 2024 se han presentado 92.643 denuncias, de las cuales un 52% no calificó dentro de la normativa.

​

