Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el seremi de Hacienda de Magallanes, Manuel José Correa Silva, abordó distintos temas relacionados con el desarrollo económico de la región, poniendo especial énfasis en las oportunidades de inversión, las dificultades que enfrenta el sector productivo y las perspectivas para los próximos años.

Durante la conversación, la autoridad se refirió a recientes visitas a empresas con presencia regional, entre ellas Antártica 21 y AquaChile, además de analizar el escenario de la industria acuícola, las consecuencias de la salida de TotalEnergies del proyecto de hidrógeno verde y las alternativas para enfrentar los elevados precios de los combustibles en localidades apartadas.

Capacidad empresarial magallánica y desarrollo del turismo antártico

Uno de los primeros temas abordados fue la reciente inauguración de un nuevo buque de Antártica 21, iniciativa empresarial que Correa destacó como un ejemplo de la capacidad de emprendimiento e innovación que existe en Magallanes.

El seremi comentó que tuvo la oportunidad de visitar la embarcación antes de su inauguración y compartir con representantes de la empresa, valorando especialmente que se trate de un proyecto impulsado principalmente por socios magallánicos, quienes hace más de dos décadas apostaron por el modelo de aerocruceros para el turismo antártico.

“Esto demuestra la capacidad empresarial magallánica, porque principalmente los socios que participan ahí son magallánicos y que tuvieron una visión de cómo hace ya más de 20 años comenzar esto del aerocrucero, que fue como la innovación a nivel mundial”, señaló.

Asimismo, destacó que este tipo de iniciativas no solamente contribuyen al turismo de alta gama, cuyos pasajeros son principalmente extranjeros, sino que también permiten fortalecer la presencia de Chile en el territorio austral y su proyección antártica.

En esa línea, valoró la incorporación de tecnología y la construcción de nuevas embarcaciones, señalando que las empresas privadas cumplen un papel relevante en el posicionamiento estratégico de la región.

Industria salmonera: potencial de crecimiento, empleo y desarrollo de proveedores

Otro de los principales temas de la entrevista fue la industria acuícola, particularmente luego de la visita del seremi a las instalaciones de AquaChile en Puerto Natales, donde pudo conocer los procesos productivos, la tecnología utilizada y las condiciones laborales de sus trabajadores.

Correa destacó que la planta cuenta con más de 400 puestos de trabajo correspondientes a residentes de Puerto Natales, valorando tanto las instalaciones como las condiciones de los espacios destinados a los trabajadores.

“Son más de 400 puestos de trabajo de residentes de Puerto Natales. Eso es muy importante”, afirmó.

La autoridad también se refirió al potencial de expansión de la salmonicultura en Magallanes, indicando que la industria regional todavía tiene espacio para crecer si se logra avanzar en materias regulatorias, relocalizaciones y disponibilidad de concesiones.

En ese contexto, sostuvo que, utilizando las concesiones actualmente disponibles y avanzando en los procesos de relocalización, la producción regional podría llegar a duplicarse.

“Lo que se espera y sin simplemente como relocalizando y ocupando las concesiones que hoy están disponibles, la industria puede duplicarse al llegar a 300.000 t. Y eso también significa una creación de empleo muy importante ya para la región”, expresó.

Para el seremi, el crecimiento de la actividad no solamente tendría efectos en la producción y el empleo directo, sino que también permitiría generar nuevas oportunidades para empresas proveedoras de servicios, tecnología y mantenimiento que actualmente operan desde otras regiones del país.

Explicó que una mayor escala productiva podría incentivar la instalación permanente de proveedores en ciudades como Punta Arenas, Puerto Natales y Río Verde, evitando que determinados servicios deban ser atendidos mediante el traslado de técnicos desde Puerto Montt.

“Entonces, en vez de traer un par de técnicos por un par de días en un avión desde Puerto Montt para solucionar algún tema, después se hace mucho más interesante tal vez tener oficinas y empresas alojadas y permanentes con inversión en Punta Arenas, en Natales, en Río Verde”, indicó.

No obstante, reconoció que el desarrollo de esta industria enfrenta dificultades relacionadas con las regulaciones, los procesos de relocalización, los planes de manejo y la Ley Lafkenche, entre otras materias que, a su juicio, han limitado su expansión.

Escenario económico: expectativas de estancamiento durante este año

En materia económica, Manuel José Correa entregó su visión sobre el desempeño que podría registrar el país durante el presente año, manifestando preocupación por el bajo crecimiento y las dificultades que enfrenta el mercado laboral.

La autoridad sostuvo que Chile podría cerrar el período con un crecimiento cercano a cero, sin descartar incluso un resultado negativo, aunque enfatizó que las perspectivas para el próximo año son mejores, de acuerdo con las proyecciones que manejan distintos organismos internacionales y el Ministerio de Hacienda.

“Vamos a tener un año de estancamiento de un cero crecimiento económico, incluso podría ser hasta negativo”, señaló.

Consultado sobre la posibilidad de que la economía registre una contracción, respondió: “Vamos a estar ahí, vamos a estar en el filo de la navaja. Pero, digamos, finalmente el resultado no cambia mucho si es un menos 0,1 o un cero o un más 0,1. Sigue siendo malo el año”.

Correa atribuyó parte de las dificultades económicas a decisiones adoptadas durante los últimos años, haciendo especial referencia al mercado laboral y a la cantidad de personas que se encuentran sin empleo.

En ese sentido, planteó que los cambios en la orientación económica requieren tiempo para reflejarse en los indicadores, utilizando como ejemplo el movimiento de un buque para explicar la inercia que existe en la economía.

“Yo siempre hablo de un avión grande que con la nariz, no es cierto, hacia abajo, en descenso o es un buque que para corregir su dirección no es solamente que muevas el timón, el buque es pesado, tiene una inercia. Y ese cambio de timón lo vamos a empezar a sentir ya el próximo año”, explicó.

La autoridad también defendió la necesidad de que el Estado cumpla un papel facilitador para la inversión y el desarrollo de las actividades productivas, señalando que la generación de riqueza depende principalmente de la actividad privada.

“El Estado, digamos, ha sido un factor importante que ha impedido el desarrollo del país. Y nosotros como gobierno, lo que tenemos que hacer es justamente convertir que el Estado, el gobierno, pero no solamente este gobierno, sino que los gobiernos que también siguen, sean facilitadores, coadyudantes del desarrollo económico del país, porque la riqueza la generan los privados”, afirmó.

Salida de TotalEnergies y futuro del hidrógeno verde en Magallanes

La cancelación del proyecto de hidrógeno verde de TotalEnergies también ocupó un espacio importante en la entrevista, luego de que el seremi fuera consultado por las consecuencias que esta decisión podría tener para las expectativas de desarrollo energético de Magallanes.

Correa manifestó que la salida de la compañía no fue una sorpresa para él, asegurando que conocía desde hace tiempo las dificultades que enfrentaba la iniciativa. Recordó que durante 2024 sostuvo reuniones en Europa con representantes de distintos sectores vinculados al desarrollo del hidrógeno verde, incluyendo instancias con la Comisión Europea y personas relacionadas con TotalEnergies.

El seremi explicó que la participación de la empresa representaba una oportunidad relevante debido a su capacidad para integrar distintas etapas de la cadena productiva, desde la generación hasta la distribución.

“Total es productor, o sea, genera, produce y distribuye. Entonces era un ejemplo de completo de integración de la cadena”, indicó.

Consultado sobre si la salida de TotalEnergies representa un golpe definitivo para las aspiraciones de Magallanes de convertirse en un polo internacional de hidrógeno verde, Correa sostuvo que las probabilidades de concretar proyectos durante esta década han disminuido considerablemente.

“Creo que las probabilidades bajaron muchísimo, muchísimo”, manifestó.

En esa línea, planteó una mirada más cautelosa que la expresada por otras autoridades regionales respecto de las posibilidades de materializar inversiones de gran escala en el corto plazo.

“Yo creo que por lo menos el hidrógeno verde va a ser difícil y ya lo había dicho yo hace mucho tiempo, que se concrete un proyecto en esta década. No lo veo, no lo veo muy factible”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que la salida de TotalEnergies no significa que hayan desaparecido todas las oportunidades de desarrollo energético y tecnológico para la región. En particular, mencionó otras iniciativas que se encuentran en etapa de prospección, entre ellas el proyecto TEC, vinculado al desarrollo de amoníaco verde en Tierra del Fuego.

Proyecto TEG y la posibilidad de un hub energético en Tierra del Fuego

En relación con las alternativas de inversión, el seremi destacó las conversaciones que ha sostenido con representantes del proyecto TEG, iniciativa de origen británico que estaría evaluando oportunidades para desarrollar infraestructura energética y tecnológica en la región.

Correa explicó que una de las posibilidades que se encuentran sobre la mesa es avanzar hacia la construcción de un hub energético en Tierra del Fuego, considerando las condiciones que ofrece Magallanes para el desarrollo de nuevas industrias.

La autoridad señaló que ha sostenido reuniones con representantes de la iniciativa y que se están realizando gestiones para concretar un encuentro con el ministro o subsecretario de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Yo me he reunido por lo menos un par de veces con ellos. Ahora el CEO viene desde Inglaterra a Chile y justamente estamos gestionando y espero que ocurra una reunión ya con el subsecretario o el ministro Quiroz. Así que uno está haciendo los buenos oficios”, comentó.

Asimismo, indicó que elaboró una minuta explicativa dirigida al Ministerio de Hacienda para presentar el potencial de esta alternativa de inversión.

Para Correa, la concreción de una iniciativa de estas características podría representar un impulso significativo para la economía fueguina y abrir nuevas posibilidades de desarrollo productivo y tecnológico.

Alza de los combustibles y competitividad de las zonas extremas

En el último tramo de la conversación, el seremi de Hacienda abordó el aumento de los precios de los combustibles y sus efectos en Magallanes, especialmente en localidades apartadas como Puerto Williams, donde los valores representan una importante carga para las familias y las pequeñas y medianas empresas.

Consultado por la posibilidad de establecer mecanismos que permitan reducir la brecha de precios entre la región y otras zonas del país, Correa señaló que Chile debe considerar los valores internacionales, debido a que no es un país productor de combustibles y, por lo tanto, depende de los precios de los mercados externos.

“En el largo plazo nosotros tenemos que reflejar el precio internacional. No somos productores. Somos tomadores de precio de, digamos, de un commodity a nivel internacional”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que los elevados costos energéticos afectan directamente la competitividad de las zonas extremas, debido a que incrementan los gastos asociados a la producción y al funcionamiento de los emprendimientos locales.

“Pero siempre, siempre. Hay que estar analizando y viendo las posibilidades que se pueden hacer, cosa de que en algunas zonas, sobre todo apartadas como de Magallanes, se pueda de alguna manera generar, porque los precios altos, los combustibles, presionan cierto los costos de tu estructura productiva y eso hace que las zonas extremas sean menos competitivas”, explicó.

En esa línea, manifestó su disposición a escuchar las propuestas que puedan surgir desde el ámbito parlamentario, particularmente ante la posibilidad de establecer una mesa de trabajo para abordar las diferencias de precios de los combustibles en la región.

El seremi indicó que mantiene una buena comunicación con el senador Alejandro Kusanovic y que espera conocer las alternativas que se están planteando para enfrentar esta situación.

No obstante, advirtió que las soluciones deben evitar distorsionar artificialmente los precios de mercado, ya que cualquier mecanismo de intervención implica costos que finalmente deben ser asumidos por alguien.

“Y si tenemos una herramienta que se pueda usar para alivianar a la gente. El costo sí, pero sin, pero finalmente no podemos distorsionar las realidades, porque eso alguien lo paga, nunca es gratis”, concluyó.

La entrevista permitió abordar los principales desafíos económicos que enfrenta Magallanes, desde la necesidad de fortalecer las actividades productivas tradicionales y generar nuevas inversiones, hasta la búsqueda de alternativas que permitan mejorar la competitividad de las zonas extremas y ampliar las oportunidades de empleo para sus habitantes.



