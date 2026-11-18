​Con el objetivo de fortalecer las coberturas de vacunación y avanzar en la puesta al día de los esquemas pendientes contra el sarampión en la región, la SEREMI de Salud, junto al Servicio de Salud Magallanes y la Corporación Municipal de Punta Arenas (CORMUPA), reforzaron el llamado a madres, padres y cuidadores a revisar y completar las dosis de vacunación contra esta enfermedad.



En dependencias del CESFAM Dr. Thomas Fenton de Punta Arenas, las autoridades del sector dieron a conocer los avances de la estrategia de búsqueda activa y puesta al día de esquemas de vacunación contra el sarampión, impulsada por el Ministerio de Salud desde julio de este año y que contempla diversas acciones destinadas a identificar a personas con dosis pendientes y facilitar su acceso a la inmunización.



A nivel regional, esta estrategia ha permitido que 520 niños y niñas completen o avancen en la actualización de sus esquemas de vacunación. No obstante, aún existen 917 menores pendientes de inoculación, de los cuales 243 deben recibir su primera dosis y 674 la segunda.



El SEREMI de Salud (S), Eduardo Castillo, explicó que “es una vacuna que se recibe por programa a los 12 meses y a los 36 meses de edad, y lo que hemos notado a nivel país es un rezago en la participación, principalmente de la segunda dosis. Desde que hicimos esta campaña, desde julio, ya más de quinientos niños han participado del proceso de vacunación, pero nos quedan más de novecientos niños que no han recibido la vacuna”.



En este sentido, la Autoridad Sanitaria enfatizó que “la campaña es invitación a los padres y a los apoderados para que traigan a los niños a los vacunatorios para que reciban la segunda dosis. En las Américas lo que hemos visto es un aumento considerable de casos de sarampión. Más de 50 mil casos se han reportado a la fecha. En Chile no hemos tenido transmisión comunitaria desde el año 1993, por lo que es muy importante y queremos evitarlo porque los procesos migratorios y la integración hace que desde las Américas puedan llegar casos”.



Asimismo, se recomienda a quienes tengan previsto viajar al extranjero revisar sus antecedentes de vacunación contra el sarampión con al menos 15 días de anticipación. Esta recomendación está dirigida especialmente a las personas nacidas en Chile entre 1971 y 1981, quienes deben verificar que cuentan con las dosis recomendadas, así como a madres y padres de lactantes de entre 6 y 11 meses que viajarán a zonas de riesgo.



Precisamente, durante la actividad se vacunó a una persona nacida en el período comprendido entre 1971 y 1981, quien mantenía su esquema de vacunación incompleto, reforzando la importancia de revisar los antecedentes de inmunización y completar las dosis pendientes.



Por su parte, el Director (S) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, explicó: “Esta vacuna es completamente gratuita y está disponible en los distintos centros de salud que integran la red asistencial, desde atención primaria como en los recintos hospitalarios. La invitación precisamente es a los padres a llevar a los niños que tienen pendiente su vacunación, especialmente la segunda dosis. Recordar que esta es la forma más importante para prevenir. Nosotros estamos libres de sarampión ya hace mucho tiempo en Chile, pero tenemos que mantenernos en esa misma condición”, señaló.



En tanto, Víctor Fuentes, jefe de Área Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas, explicó que los centros de salud municipal cuentan con disponibilidad suficiente de vacunas para dar respuesta a los requerimientos de la comunidad, gracias al trabajo coordinado con la Autoridad Sanitaria.



“Hoy día están disponibles las vacunas, nosotros tenemos stock suficiente”, señaló Fuentes, agregando que “mantenemos siempre la disposición para este tipo de actividades que para nosotros son super importantes. Nosotros somos la primera entrada que tiene la comunidad a la salud, por lo tanto, aquí los esperamos siempre con la disposición de avanzar en estas estrategias”.



Durante 2025, Magallanes alcanzó una cobertura de vacunación contra el sarampión de 94,9% en la primera dosis y de 76,4% en la segunda, lo que evidencia la necesidad de reforzar las estrategias de vacunación y mantener coberturas elevadas y homogéneas en ambas dosis, a fin de garantizar una adecuada protección de la población.



Esquema de vacunación y situación epidemiológica



En Chile, la vacunación contra el sarampión forma parte del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), mediante la administración de la vacuna tres vírica, que protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis. El esquema regular contempla dos dosis, la primera a los 12 meses y la segunda a los 36 meses de edad.



El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que se transmite por vía respiratoria y cuyos principales síntomas son fiebre, tos, secreción nasal, conjuntivitis y erupciones rojizas en la piel. Puede generar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis e incluso la muerte.



Si bien Chile interrumpió la transmisión comunitaria del sarampión en 1993, durante 2026 se han monitoreado 460 casos sospechosos a nivel nacional, de los cuales tres fueron confirmados como importados, sin generar transmisión secundaria. Ninguno de estos casos se registró en Magallanes. En tanto, la OPS ha informado 56.700 casos confirmados en 17 países y territorios de las Américas, con 81 fallecidos, lo que representa el mayor número de contagios registrado en los últimos 22 años.



Las autoridades del sector salud reiteraron el llamado a las familias a revisar los esquemas de vacunación de sus hijos e hijas y acudir a los vacunatorios de la red pública o privada en convenio, recordando que las vacunas contempladas en el Programa Nacional de Inmunizaciones son gratuitas para toda la población objetivo, independientemente de su previsión de salud.

