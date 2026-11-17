Rodrigo Acuña López sostiene un bidón de agua mientras explica cómo preparar una solución nutritiva para cultivos hidropónicos. Está dentro de un invernadero de Puerto Williams, rodeado de agricultores que siguen sus indicaciones. De hacerlo bien dependerá, en parte, la próxima cosecha.





Horas antes, en el Museo Antropológico Martín Gusinde, el ingeniero agrónomo y doctor en Horticultura había explicado las limitaciones de los suelos australes. Ahora, en terreno, la teoría se enfrenta a la realidad de producir alimentos en uno de los lugares más australes del planeta.





La jornada cerró un ciclo de seminarios realizados también en Porvenir y Puerto Natales, en el marco del convenio entre el Gobierno Regional de Magallanes e INDAP, que contempla más de 3.200 millones de pesos para fortalecer la agricultura familiar mediante infraestructura y capacitación. En isla Navarino participaron cerca de 20 usuarios de INDAP durante dos días, con más de doce horas de actividades teóricas y prácticas.

El invernadero que robó el sol





Durante una visita, Acuña encontró un invernadero con cubierta de policarbonato oscuro. Al medir la radiación solar comprobó que ingresaba cerca de un 70 % menos que en el exterior. Una estructura construida para proteger los cultivos del clima terminaba privándolos de luz.





"El invernadero es un colector físico de energía que funciona para otro colector biológico, que es la planta", explica.

También observó paneles solares que proyectaban sombra sobre los cultivos y estructuras ubicadas junto a árboles que frenaban el viento, pero bloqueaban la luz.





La calefacción artificial podría mejorar los rendimientos, aunque sus costos son difíciles de sostener. La alternativa, sostiene, es aprovechar mejor la radiación solar y diseñar soluciones adaptadas al territorio.

Cultivar sin depender del suelo





Los suelos de Puerto Williams son jóvenes, poco profundos y presentan severas restricciones agrícolas. En algunos sectores, la capa vegetal apenas alcanza siete u ocho centímetros. Extraer tierra para mejorar otros predios puede acelerar la erosión y dañar ecosistemas frágiles.





Por eso Acuña destaca la hidroponía, que permite cultivar sin depender de la fertilidad del suelo natural. Sin embargo, durante las visitas encontró dificultades en el manejo de nutrientes y en la interpretación de las señales que entregan las plantas.





"El agricultor tiene que aprender a leer el lenguaje de la planta, reconocer deficiencias nutricionales y observar su desarrollo", señala.





La tecnología, por sí sola, no garantiza una buena cosecha. El conocimiento también es infraestructura. "Muchas veces las respuestas son copias de lo que se hace en la zona central. Pero Magallanes, y especialmente Puerto Williams, necesita soluciones propias. Si esas soluciones no existen, hay que crearlas", plantea.





Acuña propone fortalecer la investigación aplicada y mantener asesoría técnica especializada, de forma continua para no perder el trabajo hecho y que el agricultor se sienta respaldado durante el año donde se esperan cambios profundos con el cambio estacional, el cual en Magallenes es crítico. Precisó que las dificultades aparecen mientras se cultiva, cuando una planta no crece como debería o un sistema deja de funcionar. Por eso, considera fundamental que la inversión pública vaya acompañada de formación y seguimiento permanente.





Pero lo que más impresionó al especialista fueron los agricultores.





"Dentro de mi experiencia, son los agricultores que enfrentan las condiciones más duras de todos los que conozco. Personas sencillas, pequeños productores, pero con un espíritu muy potente. No se desaniman y están dispuestos a innovar", afirma.





Le sorprendió la disposición de personas adultas a aprender hidroponía, una técnica que rompe con la idea tradicional de cultivar directamente en la tierra.





"Están dispuestos a aprender técnicas nuevas, incluso cuando significan cambiar paradigmas que han tenido durante toda su vida. Eso es sorprendente", comenta.





Una oportunidad para el futuro





El crecimiento de hoteles, hostales y servicios gastronómicos abre nuevas posibilidades para abastecer con hortalizas frescas a Puerto Williams. Acuña propone incorporar talleres agrícolas en las escuelas, aprovechar terrenos urbanos para proyectos comunitarios y fortalecer la coordinación institucional.





"Hay que enseñarles a los estudiantes que esto puede ser una forma de vida. No solamente desde una mirada romántica, sino también económica, que comprendan que con la agricultura pueden ayudar a sostener una familia", plantea.

Durante su visita escuchó una frase que le quedó dando vueltas.





"Puerto Williams es el único lugar donde, antes de producir, ya tienes todo vendido".



