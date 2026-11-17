El fortalecimiento del turismo MICE, la incorporación de nuevos actores a las iniciativas de desarrollo regional, el impulso a la inclusión laboral y la promoción de proyectos vinculados a la infraestructura portuaria fueron algunos de los temas abordados esta mañana por la gerenta general de la Corporación de Magallanes (Cormag), Yenny Oyarzo, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, la ejecutiva entregó detalles sobre el avance de la hoja de ruta de la corporación, las actividades realizadas durante los últimos meses y las iniciativas que se encuentran en preparación para los próximos años, destacando la importancia de generar alianzas entre el sector privado, las instituciones públicas y las organizaciones de la comunidad.

Turismo MICE: Magallanes busca posicionarse como destino internacional para eventos

Uno de los principales ejes de trabajo de Cormag es el posicionamiento de la región como destino para el turismo MICE, sigla que agrupa las actividades relacionadas con reuniones, incentivos, congresos y exposiciones.

Oyarzo explicó que durante los últimos meses se han concretado nuevas acciones de promoción territorial, entre ellas una visita de inspección a la provincia de Última Esperanza, que incluyó Torres del Paine y Puerto Natales, además de encuentros con representantes del sector turístico y autoridades.

La actividad permitió avanzar en la transferencia de conocimientos sobre las características y oportunidades de este segmento turístico, involucrando a empresas y actores locales en la preparación de la oferta regional.

La gerenta general indicó que la empresa especializada que participó en las visitas anteriores ya está gestionando una nueva inspección, esta vez en la provincia de Tierra del Fuego, con el propósito de ampliar el conocimiento de los distintos territorios de Magallanes.

“Esta misma empresa ya está gestionando su venida para ir a hacer el site en la provincia de Tierra del Fuego, así que ahí vamos cubriendo todos los territorios, algunos destinos emergentes con menor o mayor capacidad, así que estamos tratando de que demos a conocer el territorio de sur a norte”, explicó.

En el marco de esta estrategia, Cormag prepara una actividad de promoción y capacitación que se realizará el próximo 24 de noviembre en dependencias del Gobierno Regional en Santiago. La jornada contempla un desayuno de trabajo y una presentación de Magallanes como destino MICE, dirigida a operadores especializados interesados en incorporar la región a sus catálogos de venta.

Según detalló Oyarzo, la convocatoria ha tenido una respuesta positiva y ya cuenta con ocho operadores inscritos. También participarán representantes de Sernatur y del sector especializado en turismo de reuniones.

La elección de las dependencias del Gobierno Regional responde a la intención de mostrar que esta estrategia no constituye únicamente una iniciativa privada, sino que cuenta con respaldo institucional.

“Generalmente los privados lo hacemos en un hotel para que vayan más personas. Pero nosotros quisimos darle una mirada más de política pública regional, que en este caso los operadores sepan que esta no es solo una iniciativa de privado, sino que también tiene el respaldo del Gobierno Regional”, sostuvo.

La jornada también será la instancia para presentar oficialmente el primer dossier de turismo MICE de Magallanes, documento que reúne información sobre la oferta disponible en las distintas provincias, incluyendo recintos para eventos, salones, capacidad hotelera, restaurantes, empresas audiovisuales, servicios de transporte y proveedores de productos regionales.

La intención es que este material sea entregado a Sernatur y pueda formar parte de las acciones de promoción internacional que desarrolla el organismo en distintas ferias y encuentros turísticos.

Articulación con pymes y organizaciones: el trabajo colaborativo como eje de desarrollo

Otro de los aspectos destacados por la gerenta general fue la participación de Cormag en actividades orientadas a fortalecer la vinculación entre empresas, emprendimientos y organizaciones de la región.

En ese contexto, valoró el trabajo desarrollado durante la Semana de la Pyme, instancia en la que la corporación realizó un taller para identificar potenciales proveedores que pudieran incorporarse a la cadena de servicios del turismo MICE.

La actividad permitió conocer nuevas empresas y emprendimientos que no habían sido identificados previamente, ampliando el catastro de servicios disponibles para responder a las necesidades de este mercado.

“Para el desarrollo todos sumamos y esto no se puede hacer en forma solitaria. Por lo tanto, el poder trabajar en forma conjunta y colaborativa nos permite avanzar mucho más rápido en los temas de desarrollo”, afirmó Oyarzo.

La ejecutiva agregó que la colaboración también se extendió al ámbito de la inclusión, mediante el acercamiento con la organización EduDown y la realización de un taller dirigido a socios de la corporación.

La jornada, desarrollada un sábado por la mañana, reunió a cerca de 32 asistentes interesados en conocer experiencias y modelos que permitan avanzar en la inclusión de personas con síndrome de Down, particularmente en el ámbito laboral.

Oyarzo destacó el trabajo que desarrolla EduDown a nivel nacional y mencionó como ejemplo su experiencia en la producción de alimentos para abastecer cafeterías y otros espacios comerciales, modelo que podría evaluarse para su implementación en Magallanes.

“Respecto de EduDown, volver a mencionar: todos somos amigos del desarrollo y en este caso no es solo el desarrollo medirlo en términos económicos, sino que también tiene que ser un desarrollo más inclusivo, más integral y estamos convencidos de que todas las personas suman para poder conseguir esta inclusión y sobre todo las empresas también tienen mucho que decir en esta materia”, expresó.

La gerenta general señaló que Cormag mantiene abierta la posibilidad de recibir solicitudes de reuniones y propuestas de organizaciones, establecimientos educacionales, empresas y entidades sociales que busquen generar vínculos o identificar alternativas de colaboración.

Para ello, indicó que las personas interesadas pueden comunicarse a través de los correos electrónicos [email protected] y [email protected].

La corporación, explicó, también cumple una función de articulación y orientación, derivando determinadas solicitudes hacia instituciones o redes de apoyo que puedan entregar una respuesta más adecuada.

Campaña de promoción turística en Estados Unidos espera sus resultados

Durante la entrevista, Oyarzo también se refirió al cierre de la segunda etapa de una campaña digital de promoción de Magallanes en el mercado estadounidense, desarrollada mediante un trabajo de colaboración entre la corporación, LATAM y GIS, con cofinanciamiento del Gobierno Regional.

La campaña finalizó el 13 de noviembre y actualmente la entidad se encuentra a la espera de las métricas que permitirán conocer su alcance e impacto.

La gerenta general explicó que los resultados serán entregados por Google, debido a que la estrategia consideró la contratación de espacios publicitarios digitales.

“Ahora estamos esperando la métrica. Esos resultados se los da Google, porque ellos compran cierto espacio, así que esperamos que los próximos 15 días ya podamos tener esas métricas para poder ver el impacto que tuvo esta campaña full al mercado de Estados Unidos”, señaló.

La información permitirá evaluar el desempeño de la promoción y contar con antecedentes para orientar futuras acciones destinadas a posicionar a Magallanes en mercados internacionales.

Directorio prioriza iniciativas y fortalece su representatividad sectorial

Otro de los temas abordados fue la reciente sesión del directorio de Cormag, instancia en la que se revisaron cerca de 35 iniciativas levantadas por la corporación y se priorizaron seis proyectos para avanzar en su desarrollo.

Oyarzo explicó que las propuestas fueron evaluadas considerando las observaciones técnicas, las posibilidades de financiamiento y las necesidades actuales de la región. Aquellas que no quedaron entre las seleccionadas no fueron descartadas, sino que permanecerán en proceso de reformulación.

“Esta fue una jornada de directorio muy extensa. Se tuvieron que revisar cerca de 35 iniciativas que nosotros habíamos capturado y de esas 35 solo se seleccionaron seis, se priorizaron seis, las otras están en reformulación de acuerdo a las observaciones que tuvieron, pero nosotros no rechazamos iniciativas, sino que más bien las priorizamos y las adecuamos de acuerdo a lo que está ocurriendo en el escenario de los fondos”, detalló.

Las iniciativas se relacionan con distintas líneas de trabajo de la corporación, entre ellas capacitación, desarrollo marítimo-portuario y turismo MICE, además de otras áreas vinculadas al fomento productivo y al desarrollo social y cultural.

En la misma instancia se abordó la renovación e incorporación de integrantes del directorio, buscando mantener una representación equilibrada de los distintos sectores que participan en la corporación.

La gerenta general destacó la presencia de representantes vinculados al turismo, al ámbito marítimo-portuario, al sector empresarial y al mundo de los trabajadores, lo que permite incorporar distintas perspectivas en la definición de las prioridades institucionales.

“Dentro de nuestra línea de trabajo, que son el fomento productivo, los temas sociales, culturales y deporte, ahí sus directores tienen el guiño para cada uno de esos puntos de trabajo, así que eso también es sumamente interesante para que no haya una que la balanza no se vaya a uno de las temáticas. Aquí se trata de buscar un equilibrio y además se trata de buscar un equilibrio en términos territoriales también de las iniciativas”, afirmó.

Magallanes Discover y el posicionamiento del turismo antártico

Consultada por la llegada del crucero Magallanes Discover, Oyarzo valoró la presencia de esta embarcación en la región, destacando sus características tecnológicas y su contribución a la promoción del turismo antártico.

La ejecutiva señaló que se trata de un crucero polar híbrido que, además de su actividad turística, permite levantar información científica, lo que representa una oportunidad para proyectar a Magallanes como un territorio vinculado a la investigación y a la protección de ecosistemas frágiles.

“Una credencial increíble para Magallanes. Yo he compartido este crucero polar, híbrido, que además no solo es turístico, sino que también levanta información científica. Lo he compartido en redes internacionales de turismo y realmente los comentarios son todos positivos, posicionan muy bien el turismo antártico”, comentó.

Asimismo, destacó que la incorporación de este tipo de embarcaciones permite mostrar internacionalmente las capacidades de la región en materia de turismo especializado y su vinculación con la Antártica.

Infraestructura portuaria: Cormag busca avanzar en coordinación con la EPA

La infraestructura portuaria también ocupó un espacio importante en la conversación, especialmente por las oportunidades que representa para el desarrollo logístico, turístico y productivo de Magallanes.

Oyarzo manifestó que la corporación mantiene una coordinación con la Empresa Portuaria Austral (EPA), incluyendo conversaciones con su presidente y gerente, con el propósito de avanzar en iniciativas que puedan traducirse en proyectos concretos durante 2027.

La gerenta general recalcó que el desarrollo portuario no debe entenderse exclusivamente desde el movimiento de embarcaciones, sino también desde las necesidades de carga, la actividad turística y la capacidad de recibir eventos.

En ese sentido, mencionó la importancia de contar con una sala de pasajeros con mayores capacidades, que permita atender adecuadamente a los visitantes y responder a las necesidades de eventos que puedan captarse mediante el turismo MICE.

“Para nosotros igual es importante, por ejemplo, la sala de pasajeros, porque nos permitiría tener un espacio muy importante, con mayor capacidad para atender eventos que podamos captar en el ámbito del turismo MICE”, indicó.

Además, sostuvo que las oportunidades de infraestructura deben analizarse considerando las distintas provincias, ya que los puertos y terminales cumplen un papel relevante en la conectividad y el desarrollo de los territorios.

“Estamos trabajando muy de la mano con los nuevos directores de la EPA, con su presidente, con su gerente. Así que de todas maneras, para nosotros es importante, es parte de un puntapié importante para el tema del desarrollo en esos ámbitos”, agregó.

Cormag espera que las reuniones y gestiones desarrolladas puedan materializarse en iniciativas que permitan mostrar avances concretos a la comunidad, fortaleciendo la coordinación entre los distintos actores regionales.

Tercera versión de Cormag Cómic se proyecta para febrero de 2027

En materia cultural, Yenny Oyarzo adelantó que la corporación ya trabaja en la preparación de la tercera versión de Cormag Cómic, iniciativa que busca convertirse en una vitrina para ilustradores, artistas y creadores regionales.

La actividad surgió como una propuesta que inicialmente no proyectaba necesariamente una continuidad, pero que, gracias a la convocatoria y al interés generado durante sus primeras ediciones, se ha consolidado como un espacio para visibilizar el talento local.

Oyarzo destacó que, a partir de las versiones anteriores, también han surgido colectivos de artistas que han encontrado en la asociatividad una herramienta para mostrar sus trabajos, comercializar sus productos y generar nuevas oportunidades.

“Nos da mucho gusto que a partir de nuestra primera versión se han generado algunos colectivos que han creído en ellos mismos, en que la asociatividad les permite acceder a este tipo de acciones, de mostrar sus productos, de darse a conocer, de llegar a comercializar”, señaló.

Para la edición 2027 se mantendrá la temática antártica, incorporando como protagonista a un personaje representado por un cubo de hielo, que será parte de las actividades y de la convocatoria dirigida a los creadores regionales.

La corporación tiene previsto desarrollar un concurso abierto a la comunidad para definir el nombre de este personaje, además de invitar a niños y niñas a crear una leyenda sobre cómo llega el hielo desde la Antártica hasta Punta Arenas y cuál sería su propósito.

La iniciativa también busca dar un nuevo paso en su desarrollo, conectando a los artistas locales con el ecosistema nacional de ilustración y cómics.

“Creemos que ya en estos dos años que hemos pasado se han creado estos grupos de talentos regionales, ya tenemos una oferta, podemos decir cuántos son, podemos ver que hay un trabajo de calidad de nuestros artistas, por lo tanto, ahora es momento de no solo trabajar la parte local, sino que conectarlo con este ecosistema nacional”, explicó.

La tercera versión está proyectada para los días 5, 6 y 7 de febrero de 2027, y contempla nuevas actividades, participación de artistas y articulación con tiendas y otros actores vinculados a la industria creativa.

Reunión con diputado Carlos Bianchi y acercamiento con representantes parlamentarios

Otro de los puntos abordados fue la reunión sostenida con el diputado Carlos Bianchi, instancia en la que Cormag presentó su actual funcionamiento, las diferencias respecto de la estructura anterior de la corporación y las iniciativas que se encuentran en desarrollo.

Oyarzo calificó el encuentro como positivo y destacó que permitió explicar el campo de acción de la entidad, sus áreas de trabajo, los actores involucrados y la composición de sus 40 socios.

“Fue una reunión bien interesante, por lo menos tuvimos tiempo para poder mostrarle qué es lo que estaba haciendo la corporación y cuáles son las diferencias con la Cormag antigua, y eso también permite mostrar cuál es nuestro campo de acción con la normativa que nosotros actualmente tenemos”, indicó.

La ejecutiva agregó que durante la reunión se conversó sobre la posibilidad de mantener encuentros periódicos para informar los avances de las iniciativas y fortalecer la relación con los representantes del Congreso.

En esa línea, adelantó que la corporación buscará replicar este tipo de acercamientos con otros parlamentarios, con el objetivo de dar a conocer su trabajo y generar mayores espacios de coordinación institucional.

Cormag participará en encuentro latinoamericano de emprendimiento e innovación

Finalmente, la gerenta general informó sobre la participación de la corporación en una nueva instancia internacional vinculada al emprendimiento y la innovación, que se desarrollará en Santiago durante tres jornadas.

La actividad se enmarca en un convenio entre el Gobierno Regional y los organizadores del encuentro, que permitirá contar con espacios de exhibición para los distintos gobiernos regionales y sus respectivos territorios.

Cormag participará junto al Gobierno Regional y otros actores, además de formar parte de un panel centrado en las oportunidades de desarrollo de territorios aislados y extremos.

La presencia en este encuentro permitirá mostrar iniciativas, proyectos y capacidades de Magallanes ante representantes de distintos países de Latinoamérica, fortaleciendo la visibilidad de la región en espacios de colaboración e innovación.

De esta manera, Yenny Oyarzo concluyó la entrevista destacando el trabajo que desarrolla el equipo de la corporación y la importancia de mantener una agenda de colaboración que permita avanzar en iniciativas de impacto regional.





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