​51 estudiantes de 5 a 18 años, de las comunas de Punta Arenas, Natales, Porvenir y Timaukel, fueron reconocidos en la ceremonia de premiación del concurso “Jóvenes talentos de Magallanes, tradiciones de la Patagonia” de Fundación Teraike.



El certamen incluye una etapa de escritura y otra de ilustración y tiene como objetivo promover la lectura, creatividad, pensamiento crítico e interés y valoración de la identidad regional. Este año la temática fueron las costumbres y ritos de pueblos, villas, campo, ciudades y familias magallánicas que forman parte de la identidad regional.



En el evento, realizado en el Centro Cultural de Punta Arenas, se inauguró también la exposición con los trabajos ganadores del concurso que se presentará hasta el 19 de noviembre y se lanzó el libro “Jóvenes talentos de Magallanes, tradiciones de la Patagonia” el que será donado a todos los establecimientos educacionales y bibliotecas públicas de la región.



El libro, que es bilingüe, estará también disponible para la venta en algunos puntos turísticos y librerías, esto con el fin de que los trabajos de estos jóvenes autores transciendan más allá de la región y den a conocer la identidad magallánica a lectores en otros lugares de Chile y el mundo.



Por cuarto año y con el fin de ampliar el público que puede acceder al libro, se realizó un audiolibro con los trabajos ganadores que fue narrado por los estudiantes ganadores regionales del concurso El placer de oír leer y grabado y editado con la colaboración de Radio Polar. El audiolibro se encuentra disponible en el sitio web de Fundación Teraike para su descarga gratuita, al igual que el libro original.



A la premiación y exposición asistieron los estudiantes premiados con sus apoderados y profesores y autoridades como la delegada presidencial, Erika Farías; el Seremi de las Culturas, las artes y el patrimonio, Rodrigo Bravo; el director de INACH, Gino Casassa; el director subrogante del SLEP, Rodrigo Sepúlveda; el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; el director regional del Servicio nacional del Patrimonio, pablo Quercia, representantes de la Tercera Zona Naval de la Armada y de las empresas que apoyan la realización del concurso como Gasco Magallanes, Sánchez y Sánchez, Hotel Cabo de Hornos, Librerías Marangunic y Skyring.



Durante la ceremonia se presentó también la orquesta de violines de la escuela Padre Hurtado formada por 7 estudiantes que presentaron obras clásicas.



“Esta es la mejor manera de culminar este año en el que Fundación Teraike cumple una década aportando a la educación en la región. En esta celebración podemos encontrarnos con quienes son nuestra razón de existir: los niños, niñas y jóvenes de la región y podemos conocer de primera fuente lo que significa para los estudiantes ser reconocidos y convertirse en autores de un libro. Nos alegra ver cómo disfrutaron creando, leyendo y reflexionando mientras desarrollan una habilidad que será fundamental para su vida, como lo es la lectura.”, explicó Francisca Vogt, directora ejecutiva de Fundación Teraike.

