SAN GREGORIO CERRÓ LA CELEBRACIÓN DE SU 47° ANIVERSARIO CON UN FESTIVAL COSTUMBRISTA, TRADICIONES Y UN SENTIDO HOMENAJE A FUNCIONARIO MUNICIPAL

​Con una jornada marcada por las tradiciones, la música y el encuentro comunitario, la comuna de San Gregorio celebró el cierre de las actividades de su 47° aniversario, a través del Festival Costumbrista Cultural, realizado en Villa Punta Delgada.



La actividad contempló una variada programación artística, espacios de gastronomía típica, módulos de venta y degustaciones, además del esperado concurso de la Mejor Chulengueada, instancia que puso en valor las tradiciones gastronómicas y la identidad rural de la Patagonia.



La jornada comenzó a las 14:00 horas con la inauguración oficial del festival, para continuar con las presentaciones musicales de América Nueva, agrupación regional; Los Pioneros del Sur; el grupo nacional Entre mares y, como broche de oro, Garras de Amor, quienes estuvieron a cargo del cierre musical de la celebración.



Uno de los momentos destacados fue el reconocimiento y la entrega de premios a los participantes de la Mejor Chulengueada, tradicional competencia que reúne el talento de cocineros y representantes de la cultura gastronómica patagónica.



En esta oportunidad, la celebración también tuvo un significado especialmente emotivo para la comunidad municipal, debido al trágico fallecimiento de Luis Aguilera Millapel, funcionario de trayectoria del municipio y reconocido por su vínculo con la música. En su memoria, se realizó un sentido homenaje para reconocer su aporte, compromiso y legado tanto en el ámbito municipal como en su vida artística.



Al respecto, el alcalde (s) de San Gregorio, Jorge Muñoz Torres, destacó el desarrollo de la actividad y señaló que este cierre tuvo características especiales debido a los acontecimientos que afectaron a la comuna.



“Quisimos rendirle un sentido homenaje a don Luis Aguilera Millapel, por toda su trayectoria dentro del municipio y también por su vida musical. Como administración municipal estamos satisfechos, ya que la actividad resultó excelente, se desarrolló sin mayores contratiempos y conforme a lo programado”, expresó.



Asimismo, valoró la participación de artistas, emprendedores y asistentes que fueron parte de esta celebración, destacando la importancia de mantener vivos los espacios de encuentro que permiten compartir las tradiciones y fortalecer la identidad local.



De esta manera, San Gregorio concluyó las actividades de su 47° aniversario, agradeciendo a quienes hicieron posible esta celebración e invitando desde ya a la comunidad y a quienes visitan la comuna a reencontrarse en octubre de 2027, cuando se conmemoren los 48 años de historia de San Gregorio.

