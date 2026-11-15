EMPRENDEDORAS DE PUERTO WILLIAMS CUENTAN CÓMO MANTIENEN SUS NEGOCIOS EN LA CIUDAD MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

En Puerto Williams, mantener un negocio implica enfrentar desafíos relacionados con la distancia, el abastecimiento y la conectividad. La ciudad, ubicada en la isla Navarino y con cerca de 2 mil habitantes, depende de conexiones marítimas y aéreas para acceder a numerosos productos y servicios. El viaje en ferry desde Punta Arenas puede tomar entre 30 y 32 horas.

En ese contexto, Carolina Molina y Yamila Camilo Carabali han desarrollado sus emprendimientos con trayectorias diferentes. Carolina está a cargo del supermercado Temuco, fundado por su abuela en la década de 1990 y cuya administración asumió en 2007. Actualmente, el negocio cuenta con 10 trabajadores y ha incorporado una máquina de cobro de Mercado Pago para recibir tarjetas y emitir boletas desde un mismo dispositivo.

Por su parte, Yamila llegó desde Colombia en 2011 y en 2014 abrió el restaurante Dientes de Navarino, donde trabaja junto a un equipo de cinco personas. Aunque el local ya aceptaba tarjetas, incorporó una nueva máquina de pago para recibir distintos medios de pago y disponer inmediatamente del dinero de las ventas, lo que le permite cubrir los gastos cotidianos del negocio.

Ambas emprendedoras forman parte de los primeros siete comercios de Puerto Williams que incorporaron máquinas de cobro de Mercado Pago. La empresa también informó sobre una nueva ruta logística de Mercado Libre que conecta Punta Arenas con la ciudad mediante ferry y que, durante su etapa inicial, registra más de 5 mil envíos.

Las experiencias de Carolina y Yamila reflejan algunos de los desafíos que enfrentan los pequeños negocios en la ciudad más austral del mundo, así como las herramientas que han incorporado para facilitar sus operaciones y atender a sus clientes.

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