NODO CIENCIA AUSTRAL REALIZARÁ ENCUENTRO SOBRE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN PUNTA ARENAS

El Nodo Ciencia Austral realizará en Punta Arenas el Encuentro de Movilización del Conocimiento Austral, una instancia que reunirá a investigadores, profesionales, instituciones y otros actores del ecosistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) de la Macrozona Austral.

La actividad se desarrollará los días 16 y 17 de noviembre en la Universidad de Magallanes (UMAG), como parte de una iniciativa que también contempla jornadas en Coyhaique. El objetivo es fortalecer las capacidades para compartir y movilizar el conocimiento científico generado en las regiones de Aysén y Magallanes, promoviendo su vinculación con distintos sectores de la sociedad.

El programa considera charlas, presentaciones y talleres prácticos sobre metodologías para acercar la investigación a diferentes públicos. Entre las actividades se encuentran «Transforma tu paper en una obra de teatro», junto a Teatro Austral, y «¡Manos al Mapa!», un ejercicio de cartografía participativa para identificar conocimientos, necesidades y oportunidades de trabajo territorial.

El director del Nodo Ciencia Austral, Dr. Juan Carlos Aravena, señaló que uno de los desafíos de la ciencia en estos territorios es conseguir que el conocimiento generado no permanezca únicamente en el ámbito académico, sino que pueda circular y responder a las necesidades de las comunidades.

El encuentro también busca fortalecer las redes de colaboración entre los participantes e identificar intereses comunes para desarrollar futuras iniciativas asociativas. La programación de la iniciativa continuará los días 18 y 19 de noviembre en el Museo Regional de Aysén, en Coyhaique.

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