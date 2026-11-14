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14 de noviembre de 2026

CAMPERANDO POR LAS JORNADAS REÚNE EL FOLCLORE Y LAS TRADICIONES DE CHILE Y ARGENTINA EN MAGALLANES

Patagonia Rural

Camperando

La música folclórica, las tradiciones camperas y la solidaridad fueron parte de una conversación que reunió a representantes de Chile y Argentina en el programa Patagonia Rural. Los invitados abordaron los vínculos culturales que unen a ambos países y la importancia de mantener vivas las expresiones musicales de la Patagonia, en el marco de la sexta versión de Campeando por las Jornadas.

En la entrevista participaron Tomás Zacarías, acordeonista y cantante de chamamé; Luana Sanabria, integrante de Ké Chamamé, ambos provenientes de Buenos Aires; Guillermo Bustamante, payador y cantante de Río Grande, Tierra del Fuego; además de representantes de la organización de la actividad. Durante el encuentro compartieron sus experiencias musicales y reflexionaron sobre cómo el folclore traspasa las fronteras y mantiene un sentido de pertenencia entre las comunidades patagónicas.

Uno de los temas abordados fue el acercamiento de las nuevas generaciones a estas tradiciones y la importancia de llevar la música en vivo a distintos sectores rurales. Los artistas destacaron que el chamamé también permite contar historias del trabajo y la vida en el campo, mientras que los encuentros musicales generan espacios de convivencia entre quienes comparten estas expresiones culturales. La conversación incluyó interpretaciones en vivo y referencias al tributo a José Larralde que presentará Guillermo Bustamante.

Por su parte, Carolina Barrientos explicó el origen de Campeando por las Jornadas, iniciativa que busca incorporar las tradiciones camperas a las actividades solidarias en beneficio de las Jornadas por la Rehabilitación de Magallanes. La organización destacó que el propósito es reunir a las comunidades rurales y urbanas, además de fortalecer los vínculos con participantes argentinos que también mantienen una relación con esta causa.

La sexta versión de Campeando por las Jornadas se desarrollará el 14 y 15 de noviembre en el Club de Rodeo de Punta Arenas. Según lo informado durante Patagonia Rural, la programación contempla actividades camperas, jineteadas, música, presentaciones de grupos de baile, gastronomía y una peña. La entrada tendrá un valor de $3.000 y los recursos reunidos serán destinados a las Jornadas por la Rehabilitación de Magallanes.



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