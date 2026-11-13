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13 de noviembre de 2026

HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES ACERCA INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE BOMBAS DE INSULINA A SUS USUARIOS Y USUARIAS

La actividad buscó dar a conocer los beneficios de esta tecnología, reducir desconocimientos y mitos en torno a su uso, y destacar el valor del acompañamiento del equipo de salud en el manejo de la enfermedad.

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Previo a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre, el Policlínico de Diabetes del Hospital Clínico de Magallanes desarrolló una charla dirigida a sus usuarios y usuarias, orientada a entregar información sobre el uso de bombas de insulina, resolver dudas y reforzar la importancia de mantener un control metabólico permanente en personas que viven con diabetes tipo 1.

La actividad buscó dar a conocer los beneficios de esta tecnología, reducir desconocimientos y mitos en torno a su uso, y destacar el valor del acompañamiento del equipo de salud en el manejo de la enfermedad.

La enfermera del Policlínico de Diabetes, Gabriela Ahern, explicó que la jornada tuvo como objetivo informar a las personas usuarias y sus familias sobre el funcionamiento de las bombas de insulina y reforzar los conocimientos necesarios para su uso seguro y adecuado. “La actividad la realizamos para dar a conocer los beneficios de la bomba de insulina a las personas con diabetes tipo 1 y reforzar los conocimientos a los pacientes que utilizan la bomba”, indicó la profesional.

La enfermera agregó que, “actualmente personas con diabetes tipo 1 son 187 y con bomba de insulina son 41 personas; además se cuenta con un listado con pacientes en proceso de postulación para acceder a este tratamiento”, dijo.

Por su parte, la diabetóloga y nutrióloga Dra. Elizabeth Remolcois, destacó que la administración automatizada de insulina permite mejorar el control glucémico, disminuir la frecuencia de hipoglicemias y reducir la carga que significa realizar múltiples inyecciones diarias.

“Para los pacientes que presentan diabetes tipo 1, existe un beneficio a través de la Ley Ricarte Soto que es la entrega de una bomba de insulina; esta bomba nos permite la administración automatizada de insulina de tal forma que uno de los objetivos es disminuir las hipoglicemias, mejorar el control glicémico y por supuesto mejorar la calidad de vida de los pacientes que utilizan multidosis de insulina por su patología”, afirmó la especialista.

La médica explicó que el valor inicial de una bomba de insulina puede alcanzar, de manera privada los 8 millones de pesos, mientras que los insumos mensuales pueden implicar un gasto cercano a 500 mil a 600 mil pesos.

“Gracias a la Ley Ricarte Soto, los usuarios de todas las previsiones que tengan diabetes tipo 1 pueden optar a este beneficio”, precisó la Dra. Remolcois, quien señaló que los interesados deben cumplir con los criterios establecidos para acceder a la bomba de insulina, sus sensores e insumos con cobertura del sistema de protección financiera para tratamientos de alto costo.

Sandra Santibañez vive con diabetes desde hace 19 años. Originaria de Porvenir, fue diagnosticada a los 17 años y relató que el inicio del tratamiento implicó un cambio importante en su vida. “Yo soy de Porvenir, me diagnosticaron a los 17 años y fue duro al principio, ya que empecé con insulina altiro. Fue un cambio radical de preocupaciones que antes no tenía, pero de a poco me fui acostumbrando; claro que al principio costo, muchas variaciones en la glicemia, desde el inicio me atiendo acá con el Dr. Fernández, con Gabi la enfermera y nutricionista Gabriela”.

Respecto del uso de bomba de insulina, Sandra indicó que la utiliza hace ocho años y reconoció que el proceso de adaptación fue difícil, especialmente porque el dispositivo hacía más visible su condición frente a otras personas.

“La bomba me ayuda a mantener niveles mucho más estables, lo que se traduce en una mejor calidad de vida y en que mis órganos se mantengan sanos. De verdad es un apoyo. Esta es mi segunda bomba, cambiamos el modelo a la más actualizada hace 2 años, esta es mucho mejor, ya que va regulando sola cuando empieza a subir la glicemia o cuando baja frena el bolo de insulina. La recomiendo, es súper valiosa y hay que aprovechar este beneficio que tenemos en el hospital”, expresó.

Finalmente, desde el Policlínico de Diabetes, la enfermera Gabriela Ahern invitó a la comunidad y a las personas que viven con diabetes a informarse, realizar controles regulares y consultar con el equipo de salud ante cualquier duda relacionada con su tratamiento.

“El principal llamado a nuestros pacientes es a la adherencia a su tratamiento, no solo durante este mes en que se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, sino durante todo el año, para lograr un buen control metabólico y así prevenir futuras complicaciones”, concluyó la profesional.

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