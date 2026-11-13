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13 de noviembre de 2026

ALCALDE RADONICH SE REUNIÓ CON NUEVO JEFE REGIONAL DE LA PDI

El encuentro permitió reforzar la coordinación entre ambas instituciones y abordar los desafíos en materia de seguridad, investigación criminal y combate al crimen organizado en Magallanes.

REUNIÓN PDI (1)

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sostuvo una reunión protocolar con el nuevo jefe regional de la Policía de Investigaciones (PDI), prefecto inspector Pablo Klenner, instancia en la que ambas autoridades reafirmaron la disposición de mantener el trabajo coordinado para fortalecer la seguridad de la comuna y la región.

Durante el encuentro, el jefe comunal destacó la labor que desarrolla la institución policial en Magallanes, especialmente frente al tráfico de drogas y los cambios que ha experimentado la actividad delictual en los últimos años. "Existe un gran trabajo institucional con la PDI y todos sus funcionarios. Hemos visto que cada día se incauta más droga, como resultado de una labor que no es fácil. Nuestra ciudad recibe muchos turistas y, además, cuenta con fronteras que ustedes saben que son muy permeables, por lo que hay un trabajo importante que debemos reconocer", señaló Radonich.

La autoridad también valoró la capacidad de la institución para responder a las nuevas dinámicas delictuales y manifestó su confianza en el nuevo mando regional. "La estructura del crimen en nuestra ciudad ha ido cambiando durante los últimos años, pero tenemos la tranquilidad de contar con una PDI muy profesional. Con este nuevo mando ya estamos coordinados para colaborar en un objetivo común, que nuestra ciudad y nuestra región sean las más seguras de Chile", agregó el edil.

Por su parte, el prefecto inspector Pablo Klenner explicó que la visita tuvo como propósito saludar al alcalde y transmitirle el compromiso de la institución con el trabajo conjunto en materia de seguridad. "Es importante venir a saludar al alcalde, demostrarle y entregarle todo nuestro apoyo. La seguridad es muy importante, y él me ha hecho saber la relevancia que le otorga a este tema. Nosotros somos parte de este ecosistema de seguridad y estamos 100% comprometidos", afirmó.

El jefe regional precisó que el trabajo de la PDI tiene un enfoque investigativo, con especial atención en el crimen organizado y en desarticular las estructuras delictuales que operan en la región. En ese sentido, destacó un procedimiento reciente que permitió detener a un ciudadano colombiano con tres kilos y medio de cocaína. "Esta semana tuvimos resultados positivos y logramos la detención de una persona con esa cantidad de droga. Creo que es un golpe importante y la ciudadanía debe saber que estamos trabajando en ello", sostuvo Klenner.

La reunión permitió fortalecer los vínculos de colaboración entre la administración comunal y la Policía de Investigaciones, en el marco del trabajo interinstitucional que busca contribuir a la prevención y persecución de los delitos, y a entregar mayor seguridad a los habitantes de Punta Arenas y la Región de Magallanes.

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