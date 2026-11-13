CARABINEROS DETIENE A JOVEN DE 20 AÑOS POR HOMICIDIO FRUSTRADO TRAS INVESTIGACIÓN DE LA SIP EN PUNTA ARENAS

Un hombre de 20 años, de nacionalidad venezolana, fue detenido por Carabineros tras ser identificado como el presunto autor de un delito de homicidio simple en grado de desarrollo frustrado, ocurrido durante la madrugada del pasado 5 de noviembre en Punta Arenas. El procedimiento fue resultado de una investigación desarrollada por funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría de la capital regional.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el hecho se registró durante la madrugada del 5 de noviembre de 2026, cuando la víctima fue agredida con un elemento contundente, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza que le provocó graves lesiones craneales.

Debido a la gravedad de su condición, la persona afectada debió ser trasladada de urgencia hasta un centro asistencial, donde fue sometida a una intervención quirúrgica de alta complejidad. Según los antecedentes médicos, las lesiones fueron calificadas como graves y potencialmente mortales, estableciéndose que, de no haber recibido atención médica oportuna, la víctima podría haber fallecido.

A partir de lo ocurrido, personal especializado de la SIP desarrolló diversas diligencias investigativas que permitieron reunir antecedentes para establecer la identidad del presunto responsable. Estos antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, desde donde se gestionaron las respectivas órdenes judiciales para avanzar en el procedimiento.

Fue así como durante la noche del jueves 12 de noviembre, funcionarios policiales concretaron la detención del sospechoso, además de incautar diversas evidencias de interés criminalístico que permitirán aportar nuevos antecedentes al desarrollo de la investigación.

El imputado, de 20 años y nacionalidad venezolana, será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas durante la mañana de este viernes 13 de noviembre, para enfrentar el correspondiente control de detención y posterior formalización por su presunta participación en el delito de homicidio simple en grado de desarrollo frustrado.