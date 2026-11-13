Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
SANCHEZ Y SANCHEZ
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

13 de noviembre de 2026

CARABINEROS DETIENE A JOVEN DE 20 AÑOS POR HOMICIDIO FRUSTRADO TRAS INVESTIGACIÓN DE LA SIP EN PUNTA ARENAS

​El hecho ocurrió durante la madrugada del 5 de noviembre, cuando la víctima recibió un golpe en la cabeza con un elemento contundente.

detenidopuq121126

Un hombre de 20 años, de nacionalidad venezolana, fue detenido por Carabineros tras ser identificado como el presunto autor de un delito de homicidio simple en grado de desarrollo frustrado, ocurrido durante la madrugada del pasado 5 de noviembre en Punta Arenas. El procedimiento fue resultado de una investigación desarrollada por funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría de la capital regional.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el hecho se registró durante la madrugada del 5 de noviembre de 2026, cuando la víctima fue agredida con un elemento contundente, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza que le provocó graves lesiones craneales.

Debido a la gravedad de su condición, la persona afectada debió ser trasladada de urgencia hasta un centro asistencial, donde fue sometida a una intervención quirúrgica de alta complejidad. Según los antecedentes médicos, las lesiones fueron calificadas como graves y potencialmente mortales, estableciéndose que, de no haber recibido atención médica oportuna, la víctima podría haber fallecido.

A partir de lo ocurrido, personal especializado de la SIP desarrolló diversas diligencias investigativas que permitieron reunir antecedentes para establecer la identidad del presunto responsable. Estos antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, desde donde se gestionaron las respectivas órdenes judiciales para avanzar en el procedimiento.

Fue así como durante la noche del jueves 12 de noviembre, funcionarios policiales concretaron la detención del sospechoso, además de incautar diversas evidencias de interés criminalístico que permitirán aportar nuevos antecedentes al desarrollo de la investigación.

El imputado, de 20 años y nacionalidad venezolana, será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas durante la mañana de este viernes 13 de noviembre, para enfrentar el correspondiente control de detención y posterior formalización por su presunta participación en el delito de homicidio simple en grado de desarrollo frustrado.

detenidonatales111126

CARABINEROS DETUVO A JOVEN DE 19 AÑOS CON MÁS DE 219 GRAMOS DE MARIHUANA EN PUERTO NATALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

RUTA VICUÑA-YENDEGAIA PROYECTA SU CONEXIÓN DEFINITIVA PARA DICIEMBRE DE 2029 Y ABRE NUEVAS PERSPECTIVAS DE DESARROLLO PARA LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

Leer Más

El Gobierno busca adelantar su materialización mediante nuevas estrategias de trabajo y una mayor capacidad operativa, con el propósito de concretar la unión terrestre entre el norte y el sur de Tierra del Fuego durante diciembre de 2029.

vicuñayendegaia
nuestrospodcast
detenidopuq121126

CARABINEROS DETIENE A JOVEN DE 20 AÑOS POR HOMICIDIO FRUSTRADO TRAS INVESTIGACIÓN DE LA SIP EN PUNTA ARENAS

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
detenidopuq121126

CARABINEROS DETIENE A JOVEN DE 20 AÑOS POR HOMICIDIO FRUSTRADO TRAS INVESTIGACIÓN DE LA SIP EN PUNTA ARENAS

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
banner buses fernandez
arcanovios gift
umag
banner methanex
Grupo Actual
SNCHZ
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
CASINO
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
jfriedmannn

ENAP ANUNCIA LA RENUNCIA DE SU GERENTE GENERAL JULIO FRIEDMANN

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
banner buses fernandez
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
SNCHZ
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
SMALL BAND EN PORVENIR 8

SMALL BAND DEL ORFEÓN NACIONAL DE CARABINEROS HIZO VIBRAR A PORVENIR CON ESPECTÁCULO MUSICAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.