ESTUDIO DE FUNDACIÓN PRISMA AUSTRAL IDENTIFICA OPORTUNIDADES PARA CONVERTIR AL ESTRECHO DE MAGALLANES EN UN CORREDOR LOGÍSTICO INTERNACIONAL

La posibilidad de convertir a Magallanes en un hub portuario internacional, aprovechando la ubicación estratégica del estrecho de Magallanes y las oportunidades que ofrecen distintos mercados internacionales, fue el tema central de la conversación que sostuvo esta mañana Marcelo Agüero Faridoni, director de Fundación Prisma Austral, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones.

Durante la entrevista, el representante de la fundación entregó antecedentes sobre el estudio que desarrolla la institución desde septiembre del año anterior, orientado a identificar las potencialidades comerciales, industriales y logísticas de la región. Asimismo, abordó las limitaciones actuales de infraestructura, la necesidad de revisar los instrumentos tributarios existentes y las propuestas para generar una nueva estructura de desarrollo económico para el territorio.

Agüero Faridoni sostuvo que el análisis ha considerado conversaciones directas con actores de distintos sectores productivos internacionales, con el propósito de conocer sus necesidades y determinar qué condiciones debería ofrecer Magallanes para atraer sus operaciones.

Estudio identifica oportunidades en distintos mercados internacionales

El director de Fundación Prisma Austral explicó que el trabajo desarrollado durante más de un año ha permitido ampliar la mirada sobre las posibilidades de crecimiento de la región, superando la idea de que el potencial del estrecho de Magallanes está limitado únicamente al tránsito hacia las islas Falkland o Malvinas.

Para ello, la fundación sostuvo reuniones bilaterales con representantes de la pesca de aguas distantes, incluyendo actividades relacionadas con calamar, merluza y bacalao, además de actores vinculados a la pesca de krill en el Atlántico Sur.

También se realizaron conversaciones con desarrolladores de hidrocarburos, tanto asociados a Vaca Muerta como al proyecto Sea Lion, y con productores de soya, granos y carne del Mercosur.

El objetivo fue comprender los destinos comerciales de estos sectores, sus necesidades logísticas y las razones por las cuales, pese a utilizar rutas marítimas que atraviesan el estrecho de Magallanes, no necesariamente contratan servicios en la región.

“Entonces empezamos a despejar todo este tema y hoy día ya estando a 11 de noviembre, todas estas gestiones, todos estos trabajos, todas estas conversaciones han dado frutos muy interesantes con respecto a proyecciones concretas, no sobre promesas. De lo que tenemos que construir para que podamos capturar el mercado”, explicó.

En ese sentido, Agüero Faridoni destacó que uno de los resultados relevantes del estudio es que distintos actores internacionales han manifestado disposición a trabajar con las capacidades que actualmente tiene Magallanes.

“La respuesta fue positiva: sí, podemos trabajar con ustedes, con lo que ustedes hoy día tienen. Entonces ya la pregunta es otra, es cómo hacemos que seamos competitivos para que vengan”, señaló.

El director de la fundación sostuvo que esta nueva etapa requiere pasar desde el diagnóstico hacia medidas concretas que permitan establecer acuerdos comerciales, generar condiciones tributarias competitivas y facilitar la instalación de nuevas actividades productivas.

Magallanes necesita avanzar desde las promesas hacia la industrialización

Uno de los planteamientos más enfáticos de la entrevista fue la necesidad de que la región aproveche las oportunidades identificadas y avance hacia una estrategia de desarrollo económico que permita generar actividad industrial y comercial durante todo el año.

Para Agüero Faridoni, Magallanes cuenta con condiciones geográficas y capacidades que pueden servir como punto de partida, pero necesita decisiones institucionales que permitan atraer inversiones y establecer relaciones comerciales permanentes con los mercados internacionales.

“Es lo que Magallanes necesita. Magallanes no necesita más promesas de nada ni discusiones chicas, necesita tener industrialización, necesita tener actividades comerciales, diciembre, enero el próximo año, a lo menos ancladas. Y Magallanes está en condiciones. Tenemos capacidades para hacerlo, para partir en la primera fase”, manifestó.

El ejecutivo agregó que el desarrollo de este modelo debe proyectarse en un horizonte de largo plazo, considerando que la consolidación de un hub portuario internacional requiere inversiones, infraestructura y una planificación que permita responder a las necesidades de diferentes industrias.

En esa línea, sostuvo que el trabajo realizado por la fundación busca identificar oportunidades concretas y establecer qué medidas deben impulsarse para que las empresas internacionales puedan operar desde la región.

Revisión del sistema tributario y una nueva gobernanza para la región

Otro de los ejes centrales de la conversación fue la necesidad de revisar los instrumentos tributarios y los regímenes especiales que operan en Magallanes, entre ellos la Ley Navarino y el sistema de Zona Franca.

El director de Fundación Prisma Austral señaló que las normas existentes deben analizarse considerando el contexto histórico en que fueron creadas, pero también las nuevas oportunidades económicas que hoy se presentan para el territorio.

En ese sentido, planteó que no resulta suficiente mantener las discusiones centradas exclusivamente en las condiciones históricas de estos instrumentos o en el funcionamiento interno de la actual Zona Franca, sino que se requiere evaluar cómo pueden adaptarse a nuevos mercados y actividades.

“Entonces por eso te digo que son contextos, contextos históricos diferentes y como eso, un buen analista tiene que tomarlo y medirlo de la manera correcta”, sostuvo.

Agüero Faridoni indicó que el modelo de Zona Franca tuvo objetivos definidos, relacionados con la industrialización, la reducción de precios y el mejoramiento de la calidad de vida en una región extrema y con baja densidad poblacional.

Sin embargo, afirmó que las condiciones actuales obligan a ampliar esa perspectiva, incorporando actividades económicas que no estaban consideradas originalmente dentro de las proyecciones de desarrollo regional.

“El modelo Zona Franca fue creado, tenía sus propósitos súper bien interpretables dentro de la industrialización, bajar los precios, la calidad de vida, etcétera, etcétera, para una zona extrema listo ni un problema, pero con una densidad poblacional muy baja. Principalmente anclado en la lana e hidrocarburo”, explicó.

A su juicio, el desafío consiste en adaptar las herramientas existentes a las demandas de nuevos mercados, considerando que la región puede captar actividades vinculadas a la pesca internacional, el transporte marítimo, los hidrocarburos, la producción de alimentos y los servicios asociados a la Antártica.

Para ello, propuso establecer una gobernanza coordinada entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Hacienda, que permita ordenar, regular y fiscalizar los instrumentos tributarios aplicables.

“Entonces acá hay un rol del Gobierno Regional y de Hacienda en conjunto de construir esta gobernanza. Para una zona extrema como Magallanes, donde entran todo lo que podemos o creemos saber que es Antártica, turismo, pesca, salmón y cultura. En algún minuto se dará hidrógeno verde, amonio, fertilizantes. O sea, hay toda una gama de elementos que tienen que estar con una articulación tributaria arancelaria específica”, indicó.

Zona Franca: ampliar la discusión más allá del recinto de Punta Arenas

Durante la entrevista también se abordó el debate sobre el funcionamiento de Zona Franca, sus concesiones y las condiciones que requieren los usuarios y locatarios para los próximos años.

Agüero Faridoni reconoció que las inquietudes de los operadores y comerciantes son legítimas y forman parte de una discusión necesaria. Sin embargo, planteó que el análisis estratégico debe considerar una escala territorial y económica mucho más amplia.

“Pero nosotros como observatorio estamos mirando más arriba de eso. O sea, estamos bastante más arriba de ese tema, porque esa discusión, si bien es necesaria, tenemos que tener una visión de crecimiento de la región”, señaló.

En su planteamiento, la actual operación comercial de Zona Franca responde principalmente a un mercado determinado por la población regional y los habitantes de localidades cercanas de Argentina. Por ello, considera que el crecimiento futuro de Magallanes no puede depender exclusivamente de ese segmento.

La propuesta apunta a desarrollar un sistema de recintos francos remotos y especializados, que permita extender los beneficios y herramientas tributarias hacia distintas localidades, vinculándolos con sus respectivas actividades productivas.

Entre las alternativas mencionadas, planteó que Puerto Williams podría contar con un recinto franco remoto orientado a las actividades antárticas, mientras que Puerto Natales podría desarrollar una infraestructura especializada en salmonicultura y acuicultura.

“Por eso nosotros obviamente se necesitan recintos francos remotos, especializados de frío, químico, industrial. Te fijas entonces, y por zona, Puerto Williams debe ser un recinto franco remoto antártico exclusivo para actividades antárticas. Por decir un tema, Puerto Natales tiene que tener un recinto franco remoto especializado en salmón y cultura, acuicultura”, explicó.

El objetivo sería establecer herramientas diferenciadas según las necesidades de cada sector económico, permitiendo que los beneficios tributarios y las condiciones operacionales acompañen el desarrollo de nuevas actividades en distintos puntos de la región.

Proyección de 150 naves operando permanentemente en Magallanes hacia 2028

Una de las cifras más relevantes entregadas durante la entrevista fue la proyección de Fundación Prisma Austral de atraer 150 naves de distintas flotas para que operen permanentemente en Magallanes hacia 2028.

Agüero Faridoni explicó que la iniciativa no apunta solamente a incrementar el tránsito de embarcaciones por el estrecho, sino a conseguir que las naves recalen en la región, contraten servicios, realicen abastecimiento, cambios de tripulación y otras operaciones marítimas.

“Logramos obtener de aquí al 2028, anclar 150 naves de flota que estén operando en Magallanes de forma permanente”, afirmó.

El director de la fundación explicó que cada nave puede representar una tripulación de aproximadamente 48 a 50 personas, lo que permitiría generar una demanda sostenida de servicios y movimiento económico en la región.

Entre las actividades que podrían desarrollarse se encuentran el avituallamiento, el suministro de combustible, el mantenimiento, las reparaciones y el cambio de tripulaciones.

Actualmente, según explicó, algunas flotas pesqueras de aguas distantes deben desplazarse hacia Montevideo para recibir servicios y dejar carga, recorriendo aproximadamente 1.400 millas náuticas, pese a que Magallanes cuenta con una ubicación estratégica y capacidades que podrían aprovecharse para atender parte de esas necesidades.

También mencionó el caso de las flotas vinculadas a la pesca de krill, incluyendo inversiones noruegas que se han proyectado en Montevideo, como un mercado al que Magallanes podría ofrecer servicios complementarios.

No obstante, advirtió que para concretar estas oportunidades es necesario mejorar la competitividad regional, particularmente en aspectos tributarios y en los costos de operación, entre ellos el precio del diésel marino.

Infraestructura portuaria: el desafío de atraer inversiones de gran escala

El desarrollo de un hub portuario internacional también requiere superar las limitaciones de infraestructura que actualmente presenta la región.

Agüero Faridoni explicó que las instalaciones existentes, como el muelle Mardones, permiten atender determinadas operaciones vinculadas a la pesca, pero no cuentan con las condiciones necesarias para responder a otros mercados, como el transporte de grandes volúmenes de granos y soya.

Por esta razón, planteó la necesidad de desarrollar infraestructura portuaria de mayor capacidad y profundidad, que permita recibir embarcaciones de mayor tamaño y ampliar la variedad de servicios disponibles.

“Lo que nosotros tenemos como actividad portuaria con el muelle Mardones somos capaces de atender a lo que es pesca, pero no somos capaces de atender a lo que es grano y soya. Necesitamos otro tipo de sistema portuario ya de mayor calado, pero estamos en el radar”, manifestó.

En ese contexto, sostuvo que existen mercados que podrían comprometer operaciones en Magallanes si se generan las condiciones adecuadas para atraer inversiones extranjeras.

Incluso, mencionó la posibilidad de desarrollar un puerto de aguas profundas mediante inversiones estimadas entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, señalando que los mercados internacionales estarían disponibles para avanzar en compromisos comerciales si se concretan las condiciones necesarias.

“Entonces, todos estos elementos son condicionantes para que inversores extranjeros empiecen a sacar cuentas de que sí es posible, de que sí hay mercado, de que si nosotros invertimos, nosotros digo, por ejemplo, inversionistas invertimos 1500 o 2000 millones de dólares en un puerto de aguas profundas, los mercados están listos para suscribir cartas de compromiso”, sostuvo.

Para el director de la fundación, la discusión sobre infraestructura debe abordarse como una decisión estratégica de largo plazo, considerando que la disponibilidad de instalaciones portuarias adecuadas permitiría atraer nuevos sectores productivos y generar una cadena de servicios vinculada al movimiento internacional de mercancías.

Propuesta de aporte del 2% para desarrollo regional, infraestructura e investigación

Otro de los planteamientos presentados por Agüero Faridoni fue la creación de un mecanismo de aporte regional asociado a las nuevas actividades industriales y portuarias que puedan instalarse en Magallanes bajo regímenes tributarios especiales.

Según explicó, la fundación ha analizado modelos utilizados en otros países y propone que estas nuevas actividades generen un aporte equivalente al 2%, como parte de un esquema que permita financiar iniciativas de desarrollo regional.

La propuesta contempla distribuir ese porcentaje en distintas áreas:

1% para el Gobierno Regional, destinado a iniciativas sociales, salud y otras necesidades de la comunidad.

0,5% para infraestructura y fiscalización, incluyendo el fortalecimiento de instituciones como Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos.

0,5% para investigación, desarrollo e innovación, incorporando también acciones relacionadas con la protección de los recursos naturales.

Agüero Faridoni explicó que este mecanismo busca compatibilizar incentivos tributarios para atraer inversiones con la generación de recursos que permitan fortalecer las capacidades regionales.

“Ese 2% quiere decir que la exención tributaria va a ser mayor, un 2%, obviamente, para que se anclen estas grandes inversiones en Magallanes y con ese 2% dejar uno diría, pucha, pero es que Zona Franca está hoy día por la construcción entregando un 28%, pero cuando tú miras los números en la cantidad de divisas a capturar es 8 veces más”, detalló.

El planteamiento considera que el desarrollo de nuevas actividades económicas no solamente debe generar ingresos para las empresas que se instalen, sino también beneficios permanentes para el territorio, mediante recursos destinados a infraestructura, fiscalización, investigación y bienestar social.

El objetivo: generar una cadena de valor y actividad económica durante todo el año

En el cierre de la entrevista, el director de Fundación Prisma Austral enfatizó que el propósito del proyecto no se limita a conseguir que las embarcaciones utilicen los puertos regionales para abastecerse o realizar operaciones puntuales.

La apuesta, sostuvo, es avanzar hacia una cadena de valor que permita que parte de los productos y materias primas que transiten por Magallanes también puedan ser procesados o industrializados en la región.

Esto permitiría generar empleos, movimiento de carga, servicios especializados y una actividad económica permanente, aprovechando la posición del estrecho como corredor bioceánico hacia los mercados de Asia-Pacífico.

“Entonces siempre, siempre estuvimos con la idea de que el hidrógeno iba a traer, no sé, 10.000 trabajadores. Pero aquí va a ser permanente todo el año. Y si estas empresas logran, logramos nosotros que estas empresas, además de venir a prestar servicio y a dejar carga para entregar carga para que se vaya hacia y además industrializan productos acá, entonces ahí es donde se arma la cadena de valor real. Ese es el desafío”, concluyó.

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