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11 de noviembre de 2026

ENCUENTRO REUNIÓ A FAMILIAS TUTORAS Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL DE JUNAEB EN TIERRA DEL FUEGO

​Esta iniciativa busca favorecer la continuidad de los estudios de niños, niñas y jóvenes que, debido a la distancia o a la falta de oferta educacional en sus lugares de origen, deben trasladarse a otras localidades para continuar su formación.

FAMILIAS TUTORAS 1

Con el propósito de compartir experiencias y fortalecer los vínculos entre sus participantes, se realizó un encuentro de familias tutoras y estudiantes del Programa Residencia Familiar Estudiantil de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), actividad que contó con la participación de la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, junto al trabajador social de la Delegación, José Luis Barrientos.

 
Esta iniciativa busca favorecer la continuidad de los estudios de niños, niñas y jóvenes que, debido a la distancia o a la falta de oferta educacional en sus lugares de origen, deben trasladarse a otras localidades para continuar su formación.

 Para ello, el programa les proporciona alojamiento en hogares de familias tutoras, quienes les brindan alimentación, cuidados, apoyo afectivo y acompañamiento durante su proceso educativo.

 
Durante la jornada se reconoció a Rosa Araya Cortés y Hidesia Raicahuin Ojeda, destacando su importante labor, dedicación y compromiso como familias tutoras, cuyo rol es fundamental en la acogida y acompañamiento de los estudiantes.

 
Asimismo, participaron los estudiantes Allan Anacona Soto y Javier Arias Peralta, del Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir, provenientes de las comunas de Primavera y Timaukel, respectivamente.

 
Desde la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego valoramos estos espacios de encuentro y reconocimiento, que permiten relevar el compromiso de las familias tutoras y su importante contribución a las oportunidades educativas de estudiantes de nuestra provincia.

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