RESCATAN EL LEGADO PATRIMONIAL DEL RADIOTEATRO Y EL DOCTOR MORTIS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

En una nueva edición de Zona Puuy, espacio transmitido por Polar Comunicaciones, los creadores escénicos Nitsame Mayorga y Rodrigo González abordaron la vigencia del radioteatro en la Región de Magallanes a través del emblemático personaje del "Doctor Mortis". La iniciativa busca poner en valor este hito cultural nacido a mediados del siglo XX en Punta Arenas de la mano del dramaturgo Juan Marino y su esposa Eva Martinic, conectando a distintas generaciones con la memoria auditiva y la narración oral del territorio austral.

Durante la conversación en Radio Polar, los invitados detallaron el impacto de llevar a escena en vivo extractos del legendario programa de misterio y suspenso. Mayorga y González destacaron la interpretación de la obra "La Mano", cuya trama de ficción está ambientada precisamente en la ruta entre Puerto Natales y la capital regional, permitiendo que el público magallánico evoque los paisajes, el viento y la atmósfera característica de los caminos patagónicos.

El proyecto multidisciplinario integra voces y ambientación sonora en directo con un elenco local compuesto además por Rafael Cheuquelaf y Juan Tapia, contando con el apoyo de la Universidad de Magallanes y la agrupación Pincel y Color. Tras una concurrida función en Punta Arenas durante octubre, el colectivo alista sus próximas presentaciones para el martes 24 de noviembre en Puerto Williams, proyectando además nuevas fechas para enero en Natales y la capital de Magallanes.



