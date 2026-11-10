ESTUDIANTES DE TURISMO SE CAPACITAN COMO INFORMADORES TURÍSTICOS PARA LA TEMPORADA DE CRUCEROS

Con miras al desarrollo de una nueva temporada de cruceros, estudiantes del área de Turismo de Santo Tomás Punta Arenas participaron en una jornada de capacitación impartida por Austro Chile, con el objetivo de prepararlos para desempeñarse como informadores turísticos y apoyar la orientación de los pasajeros que arriben a la ciudad.



La actividad se enmarca en la operación de cruceros que Austro Chile y Zonaustral impulsan en colaboración con la Empresa Portuaria Austral. Esta iniciativa busca contribuir a una mejor experiencia de los visitantes que llegan a Punta Arenas, facilitando su acceso a información sobre los principales atractivos, servicios y alternativas para recorrer el destino.



Durante la capacitación, realizada en Zonaustral, los estudiantes profundizaron sus conocimientos sobre la oferta turística regional, los principales puntos de interés de la ciudad y las consultas más frecuentes de los pasajeros.



Daniela Rodríguez, gerenta de Austro Chile, señaló que “esta iniciativa nos permite vincular directamente al sector turístico con la formación de nuevos profesionales, generando una oportunidad para que los estudiantes puedan poner en práctica sus conocimientos y utilizar el inglés en un contexto real”.



Cristina Salomón, Jefa de Marketing y Comunicaciones de Zonaustral, indicó “Estamos felices de iniciar una nueva temporada de cruceros, y qué mejor que hacerlo con estudiantes de Turismo de Santo Tomás, capacitados por Austro Chile, quienes tendrán la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos y ser parte de la bienvenida a nuestros visitantes. Queremos invitarlos a conocer Zonaustral, como uno de los principales atractivos turísticos de compras de Punta Arenas, pero también a descubrir todas las experiencias y atractivos que nuestra ciudad y región tienen para ofrecer”.



Por su parte, Jaime Lira, director de las carreras del Área de Turismo y Gastronomía de Santo Tomás, destacó el aporte de esta experiencia a la formación de los estudiantes:



“Esta iniciativa, que surge a partir de la invitación de Austro Chile, nos permite preparar a nuestros estudiantes para participar activamente en la próxima temporada de cruceros. A través de esta capacitación, pudieron profundizar sus conocimientos sobre los principales atractivos de Punta Arenas, conocer las consultas más frecuentes de los visitantes y ejercitar sus habilidades de comunicación y orientación turística. Sin duda, participar en estas instancias representa un aporte significativo a su formación académica, porque les permite enfrentarse a situaciones reales, poner en práctica lo aprendido en el aula y desarrollar competencias fundamentales para su futuro profesional”.



La experiencia también fue valorada por los propios estudiantes. Carolina Cataldo, de la carrera de Servicios Aerocomerciales y Transporte Turístico, comentó:



“Me parece súper necesario poder llevar información turística a quienes recalen en la ciudad para que conozcan sus atractivos, el patrimonio. Como estudiantes del área de turismo, estas instancias nos sirven bastante para potenciar nuestro currículum, ya que a esto nos vamos a dedicar”.



Tras esta capacitación, los estudiantes se incorporarán a las labores de información turística durante la temporada de cruceros, participando en distintas intervenciones que se proyectan realizar en dependencias de Zonaustral y en el stand de información turística la sala de pasajeros de la EPAUSTRAL.



