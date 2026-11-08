MARIO ISIDRO MORENO, DESCATADO COLABORADOR DE POLAR COMUNICACIONES, FUE DISTINGUIDO ENTRE LOS 100 LÍDERES MAYORES 2026

El escritor e investigador Mario Isidro Moreno, reconocido por su aporte a la cultura y la identidad de Magallanes, fue distinguido como uno de los 100 Líderes Mayores 2026, iniciativa organizada por Fundación Conecta Mayor UC, la Universidad Católica y El Mercurio, que destaca a personas mayores de 75 años que continúan contribuyendo activamente al país.

Moreno, de 87 años, nació el 4 de abril de 1939 y es escritor, investigador y músico folclorista. Colchagüino de nacimiento y magallánico por adopción, ha dedicado su vida al rescate, investigación y difusión del patrimonio popular, con una trayectoria que comenzó en la década de 1970. Su trabajo contempla más de una veintena de publicaciones, además de reconocimientos como el Premio Nacional Bicentenario, el Premio Oreste Plath de la Academia Chilena de la Lengua y el nombramiento como Ciudadano Ilustre de la Región de Magallanes.

Su vínculo con las comunicaciones también forma parte de su recorrido profesional. Mario Isidro Moreno ha sido un destacado colaborador en Polar Comunicaciones, espacio desde el cual contribuyó a difundir la literatura, la cultura y el trabajo de escritores y artistas, acercando sus historias a la audiencia regional.

Durante 2022 recibió el reconocimiento como Hijo Ilustre de Magallanes y este 2026 sumó una nueva publicación a su trayectoria con el Diccionario ilustrado de palabras y expresiones magallánicas, obra que busca preservar el lenguaje y la memoria cultural de la región.

La ceremonia de los 100 Líderes Mayores 2026 se realizó el martes 3 de noviembre en el Centro de Extensión UC, en Santiago. En esta sexta edición se recibieron 4.448 postulaciones de distintas comunas del país y se reconoció a cien personas cuyas historias y aportes representan distintas áreas de la sociedad.

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