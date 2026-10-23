INTELIGENCIA ARTIFICAL PARA TODOS

“Inteligencia Artificial para Todos” es una serie de cápsulas educativas que busca acercar la inteligencia artificial a la comunidad de Magallanes, entregando contenidos orientados a informar y educar sobre esta tecnología y sus distintas aplicaciones.

El espacio es difundido a través de Polar Comunicaciones, con el objetivo de llegar a los magallánicos mediante contenidos que contribuyan a comprender mejor qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y de qué manera puede incorporarse en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

La iniciativa cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, contribuyendo al desarrollo de contenidos informativos y educativos dirigidos a la comunidad.

A través de estas cápsulas, “Inteligencia Artificial para Todos” busca promover el conocimiento y facilitar el acceso a información sobre una tecnología que está transformando la manera en que las personas se comunican, trabajan y acceden a nuevos recursos digitales.

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