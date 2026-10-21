CARABINEROS DETUVO A UN HOMBRE Y UNA MUJER POR VIOLACIÓN DE MORADA EN PUNTA ARENAS

Carabineros detuvo a un hombre y una mujer por el delito de violación de morada, luego de que fueran sorprendidos presuntamente ingresando por la fuerza a un inmueble sin moradores en calle República. El procedimiento se registró durante la tarde de este lunes 19 de octubre, tras la denuncia realizada por un vecino del sector.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, personal de la Patrulla Centauro de Carabineros concurrió hasta el lugar luego de recibir la alerta de un residente, quien informó que dos personas habrían forzado el acceso de una vivienda que se encontraba sin ocupantes, con la intención de instalarse en ella.

Ante la llegada de los funcionarios policiales, se logró la detención de ambos individuos, un hombre y una mujer, quienes fueron trasladados y puestos a disposición de la justicia por su presunta participación en el delito de violación de morada.

El procedimiento se originó gracias a la denuncia oportuna de un vecino, lo que permitió la intervención de Carabineros y la detención de los involucrados. Los antecedentes quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.