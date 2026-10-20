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20 de octubre de 2026

ORFEBRE PRESENTARÁ COLECCIÓN INSPIRADA EN EL PARQUE LOS ESTROMATOLITOS DE PORVENIR

La colección de joyería contemporánea nace de una investigación artística inspirada en los estromatolitos de Porvenir, en Tierra del Fuego. Estas antiguas formaciones son el resultado de la interacción entre vida microbiana, minerales, agua y sedimentos, punto de partida para explorar conceptos como vida, territorio, memoria y transformación de la materia.

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Luego de meses de investigación y creación, la colección “Estromatolitos: Inspiración, Arte y Territorio”, de la Orfebre Raika Bradasic Cárdenas serán presentadas en Punta Arenas durante el mes de noviembre.

La iniciativa es financiada por el FONDART Regional y se desarrolla una búsqueda artística vinculada al paisaje, la memoria, la identidad y la materia, utilizando la joyería contemporánea como lenguaje de expresión.

Raika Bradasic Cárdenas es orfebre y actriz, disciplinas que confluyen en su trabajo creativo que enriquecen su manera de observar, interpretar y transformar el mundo que la rodea. A inicios del 2026, comenzó el proceso de investigación en el parque Estromatolitos, ubicado en el Monumento Natural Laguna de los Cisnes en Porvenir.

“Hace algún tiempo, comencé a buscar información, a mirar fotografías de los Estromatolitos y mientras más veía, más curiosidad me generaban. Me llamaba mucho la atención esas formas, las capas, las texturas, las grietas, pero sobre todo me sorprendió descubrir que no eran simplemente piedras, sino estructuras que se van formando durante muchísimo tiempo a través de la interacción entre microorganismos, agua, minerales y sedimentos”, explicó Bradasic.

La exposición “Estromatolitos: inspiración, arte y territorio”, encuentra en los estromatolitos el punto de partida para una investigación que une naturaleza, tiempo y creación. “Comencé a mirarlos con ojos de orfebre. Empecé a imaginar esas capas y esas texturas llevadas al metal, pensando cómo podía transformar esas formas naturales en piezas de joyería”, detalló la Orfebre.

Las formas, capas y texturas son reinterpretadas mediante plata 950, cobre, piedras y diversas técnicas de orfebrería. Estos materiales permiten establecer un vínculo simbólico con el paisaje y su composición geológica. Las piezas interpretan los procesos de crecimiento, sedimentación, erosión y acumulación que caracterizan a los estromatolitos. Capas, grietas, cavidades y texturas orgánicas se transforman en formas y superficies de joyería, construyendo pequeños territorios donde dialogan lo mineral y lo vivo.

Raika Bradasic detalló que la naturaleza tiene un rol muy importante en su proceso creativo. “Lo que más me inspira en mi trabajo como orfebre es la posibilidad de observar lo que me rodea y transformar esas observaciones en algo hecho con mis propias manos. Me inspiran mucho las formas, las texturas, los colores y las pequeñas cosas que encuentro en la naturaleza y que muchas veces pasan desapercibidas. Es una fuente permanente de inspiración, pero no me interesa copiarla literalmente. Me interesa interpretarla, descubrir qué me provoca una determinada forma, una textura, una piedra, una superficie erosionada o una combinación de colores, y después llevar esas sensaciones al lenguaje de la orfebrería”.

De esta manera, cada pieza se convierte en una pequeña construcción de memoria, donde la materia conserva simbólicamente las huellas del tiempo y del paisaje de Porvenir.


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