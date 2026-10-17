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17 de octubre de 2026

VIALIDAD INFORMA BALANCE DEL PLAN INVIERNO Y AVANCES EN RUTAS DE MAGALLANES

Patagonia Rural

Patagonia Rural

La Dirección de Vialidad realizó un balance del Plan Invierno 2026 en la Región de Magallanes, con cerca de 2.800 toneladas de sal utilizadas, más de 2.000 kilómetros de despeje de nieve acumulados y alrededor de 400.000 litros de producto anticongelante aplicados en distintos sectores. En entrevista con Patagonia Rural, el director regional (s) de Vialidad, Sebastián Schadenberg, también abordó las obras de conservación y pavimentación que se ejecutan en distintas rutas de la región.

Durante la conversación en Polar Comunicaciones, Schadenberg señaló que el invierno tuvo un periodo especialmente intenso durante la segunda quincena de julio, aunque destacó que la temporada presentó un balance favorable en materia de accidentes. Asimismo, explicó que los equipos de Vialidad comienzan sus recorridos durante la madrugada para revisar las condiciones de los caminos, aplicar productos y entregar información actualizada a los usuarios.

Entre las principales intervenciones mencionadas se encuentran las obras de reposición de pavimento en la Ruta 9, en el sector de Conaiken, además de los trabajos en el puente Rubens y en el tramo Dorotea-Casas Viejas, en el acceso a Puerto Natales. Según lo informado en el programa, estas iniciativas buscan mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial, con obras que continuarán durante los próximos meses.

En Última Esperanza, el director regional (s) también destacó los avances en la pavimentación del segundo acceso norte al Parque Nacional Torres del Paine, hacia el sector de la guardería Laguna Marga, junto con los trabajos de conservación dentro del parque. En Tierra del Fuego, en tanto, se refirió a las obras en la Ruta I-71, entre Porvenir y Onaisin, y a la reposición del puente Sombrero, en el río Side.

Respecto de la conservación de caminos, Schadenberg explicó que algunos contratos globales ya avanzaron hacia la adjudicación, mientras que otros debieron volver a licitarse. Mientras se desarrollan esos procesos, los equipos de administración directa de Vialidad continúan atendiendo la red de caminos regional. Al cierre de la entrevista en Patagonia Rural, el funcionario llamó a respetar la señalización, los límites de velocidad y los semáforos instalados en sectores intervenidos, para resguardar la seguridad de trabajadores y conductores.





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