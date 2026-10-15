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15 de octubre de 2026

PROYECTO FORMACIÓN MAYOR COMENZÓ SU TERCERA VERSIÓN EN PUNTA ARENAS

​La iniciativa se desarrolla de manera conjunta entre la institución de educación superior, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y el voluntariado Elige Vivir Bien, Vive Feliz.

FORMACIÓN MAYOR III (3)

Con una ceremonia en la que participaron autoridades de SENAMA, directivos, docentes y estudiantes de Santo Tomás, integrantes del voluntariado Elige Vivir Bien, Vive Feliz y los beneficiarios del programa, se dio inicio oficial a la tercera versión de Formación Mayor. A través de este proyecto, personas mayores asistirán a clases dentro del establecimiento educacional.

 
Esta edición beneficiará a 30 personas mayores, quienes cursarán contenidos distribuidos en cuatro módulos: Patrimonio Cultural, Recetas Regionales, Inteligencia Artificial y Cuidados.

 
La coordinadora regional de SENAMA, Rebeca Aguilante Canales, señaló al respecto “como Servicio Nacional del Adulto Mayor estamos felices con esta iniciativa, sobre todo porque esta ayuda la van a recibir 30 beneficiarios y tendrán clases en cuatro módulos. Van a aprender patrimonio cultural, recetas regionales, inteligencia artificial y cuidados. Esta alianza es público-privada y de la sociedad civil, lo que es muy destacable y relevante para la región”.

 
Por su parte, la rectora de la sede Santo Tomás, Valeska Acevedo Gaete, se refirió al trabajo interinstitucional, “estamos desarrollando el proyecto Formación Mayor en su tercera versión. Esto gracias a las coordinaciones que se logran entre la institución, SENAMA y el voluntariado Elige Vivir Bien, Vive Feliz. Sin esto no se podrían lograr estos espacios de acuerdo donde los beneficiados son las personas mayores, que ingresan a estudiar con nosotros y están en contacto con docentes y estudiantes de seis carreras distintas. Esto genera un espacio de entrega de conocimientos hacia ellos, pero también desde ellos hacia nuestros profesores y alumnos. Aquí no hay límite, no hay edad. El lema 'Tú puedes' es para la vida”.

 
En tanto, Ana Loncón Chamia, participante del programa, valoró la oportunidad de acceder a estas instancias de aprendizaje, “estoy muy agradecida de que SENAMA nos haya invitado a participar de esta experiencia. Por lo que veo será muy interesante, porque ya tuvimos una clase muy didáctica, así que espero que todas las clases sean igual, mientras más uno aprende, mejor. Aprovechando que este mes es de las personas mayores, ojalá todas pudieran participar, no solo en esta actividad sino también en otras, porque eso ayuda a que uno se mantenga activo, lúcido, feliz. El hecho de participar en diferentes actividades ayuda a tener una mejor calidad de vida”.

 
En esta versión, el programa cuenta con la participación de docentes y estudiantes de seis carreras: Técnico en Administración Logística, Preparador Físico, Técnico en Hotelería, Servicios Aerocomerciales y Transportes Turísticos, Servicio Social y Técnico en Enfermería.

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