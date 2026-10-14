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14 de octubre de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | SUS «BUENAS CAZUELAS»

Por Veruska Melián Leiva, Militante de Renovación Nacional

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Michelle Bachelet dejó abierta la posibilidad de una tercera candidatura presidencial, aún no confirmada. Bastó para que el Diputado Javier Olivares, del Partido de la Gente, deseara que ella "se vaya a su casa y que disfrute a sus nietos", y le sugiriera seguir los pasos de Evelyn Matthei: "cocinar y hacer unas buenas cazuelas".

Escribo como mujer de centroderecha, como militante de Renovación Nacional en Magallanes. Tengo diferencias con Bachelet y no respaldo su eventual candidatura. Criticar sus reformas es legítimo; responderle a una mujer con la cocina y los nietos, no. Tampoco insinuar que, por su edad, ya no tiene nada que aportar. La experiencia no inhabilita a nadie para el debate público.

Las chilenas recién pudimos votar en elecciones presidenciales y parlamentarias en 1949, tras décadas de barreras. Muchas mujeres comienzan o profundizan su participación después de años criando, cuidando, trabajando y sosteniendo un hogar, tareas que deberían compartirse. No fue por falta de capacidad ni de interés. Cuando deciden participar, reorganizan su vida y postergan proyectos propios.

Por eso me indigna que, en vez de debatir nuestras ideas, se nos sugiera volver a lo doméstico. ¿Cuántas jóvenes que piensan dar el paso escuchan estas frases y concluyen que no vale la pena?

Bachelet, primera mujer en presidir Chile, y Matthei, ex parlamentaria, ex ministra y ex alcaldesa, vienen de veredas distintas, pero ambas tienen extensas trayectorias de servicio público. Sus decisiones pueden criticarse con argumentos, no borrarse con una receta.

Me preocupa que estas palabras vengan de un diputado elegido para representar a la ciudadanía, incluidas las mujeres. No lasatribuyo a todo su partido; incluso una correligionaria las rechazó. Pero una autoridad debe asumir el peso de lo que dice.

Según el Censo 2024, las mujeres somos el 51,5 % de la población, y según Servel, en todas las elecciones entre 1989 y 2024 votamos proporcionalmente más que los hombres. No votamos en bloque, pero esa presencia no se refleja en los cargos: en 2024, ninguna mujer fue electa gobernadora regional. Y aunque fuéramos menos, mereceríamos el mismo respeto.

Cocinar, cuidar a la familia y disfrutar de los nietos son actividades valiosas. Lo cuestionable es usarlas para sacar a alguien del debate. Mis diferencias con Bachelet las discuto con ideas, no con cazuelas. A cualquier edad, tenemos derecho a participar, a ser escuchadas y a decidir cómo contribuir al país.

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COLUMNA DE OPINIÓN | CON EL GAS DE MAGALLANES NO SE JUEGA

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