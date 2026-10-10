MICROORGANISMOS ANTÁRTICOS REVELAN POTENCIAL PARA LA MEDICINA Y LA BIOENERGÍA

A 56 años de las erupciones volcánicas que transformaron la isla Decepción, en la Antártica, un equipo internacional de investigadores identificó una sorprendente diversidad de microorganismos capaces de habitar sus ambientes extremos. El hallazgo aporta nuevos antecedentes sobre la adaptación de la vida en condiciones de altas temperaturas, hielo y actividad geotermal, además de abrir nuevas líneas de investigación en medicina y bioenergía.

El estudio fue desarrollado por especialistas de la Universidad Autónoma de Chile, la Universidad Católica del Maule y la institución estadounidense South Dakota Mines, y publicado en la revista científica Environmental Sustainability. Mediante análisis metagenómicos y herramientas bioinformáticas, el equipo examinó las capacidades funcionales de comunidades microbianas presentes en sedimentos de la isla.

Las muestras fueron obtenidas durante la Expedición Científica Antártica Chilena, organizada por el Instituto Antártico Chileno (INACH), en el marco del proyecto de terreno liderado por la doctora Aparna Banerjee, investigadora de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, e integrante del Programa Nacional de Ciencia Antártica.

Entre los sectores estudiados, Cráter 70 destacó por albergar la mayor diversidad microbiana registrada en la investigación. Se trata de una zona geológicamente joven, formada tras las erupciones ocurridas entre 1967 y 1970. En tanto, en bahía Fumarola se midieron temperaturas de hasta 99,97 °C en los sedimentos, lo que evidencia las condiciones extremas en las que sobreviven estos organismos.

Los resultados identificaron genes vinculados con rutas metabólicas de interés para la investigación farmacéutica, la producción de lípidos y la degradación de hidrocarburos. Según explicó Banerjee, estos microorganismos podrían servir como punto de partida para estudiar nuevas moléculas bioactivas y desarrollar procesos biotecnológicos que funcionen en condiciones donde otras enzimas pierden eficacia. Sin embargo, estas posibilidades requieren nuevas investigaciones experimentales.

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