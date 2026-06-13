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13 de junio de 2026

ESTUDIAN EL IMPACTO DEL CALENTAMIENTO GLOBAL EN LOS MICROORGANISMOS DEL SUELO ANTÁRTICO

​Investigación financiada por el INACH analiza cómo el aumento de las temperaturas podría modificar las comunidades microbianas que sostienen procesos fundamentales en los ecosistemas terrestres de la Antártica.

Barbara Peña

Comprender cómo el aumento de las temperaturas podría afectar a los ecosistemas antárticos es el objetivo de una investigación liderada por el académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Dr. Jean-Baptiste Ramond. El proyecto busca determinar cómo responden las comunidades microbianas que habitan en los suelos y rocas del Continente Blanco frente a escenarios asociados al cambio climático.

Estas comunidades, compuestas por hongos, bacterias y arqueas, cumplen funciones esenciales en ambientes donde la vegetación es escasa. Según explicó el investigador, los microorganismos participan en la producción primaria y en los ciclos de carbono, nitrógeno y fósforo, por lo que conocer su comportamiento frente al calentamiento permitiría anticipar posibles cambios en el funcionamiento de los ecosistemas antárticos.

La iniciativa, denominada “Microbiómica multidominio de nichos antárticos en un escenario de calentamiento global” y financiada por el Instituto Antártico Chileno (INACH), considera tres líneas de trabajo. Estas incluyen el monitoreo de muestras recolectadas durante tres años consecutivos, el estudio de un gradiente latitudinal a lo largo de la península Antártica occidental y experimentos de laboratorio que simulan distintos escenarios de aumento de temperatura.

Durante la LXII Expedición Científica Antártica, el equipo completó el muestreo correspondiente a las tres aproximaciones experimentales. Los investigadores realizaron trabajos en las islas Rey Jorge, Nelson, Robert, Decepción, Livingston y Greenwich, además de ampliar el área de estudio hacia sectores más australes gracias a la incorporación de nuevos integrantes al proyecto.

Actualmente, la investigación se encuentra en su etapa final. El equipo se enfocará en el procesamiento y análisis de las muestras recolectadas, la comparación de resultados con campañas anteriores y la elaboración de publicaciones científicas. La iniciativa también contempla futuras colaboraciones internacionales, incluyendo la participación de investigadores del ETH Zurich.


MICROORGANISMO

DESCUBREN NUEVA ESPECIE DE MICROORGANISMO EXTREMO EN UN VOLCÁN DE LA ANTÁRTICA

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