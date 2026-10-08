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8 de octubre de 2026

CLUB DE LEONES PUNTA ARENAS MUJER AUSTRAL INVITA A VIVIR "OCTUBRE ROSA" CON JORNADAS DE CONCIENCIA Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER

La organización prepara actividades comunitarias para promover la concientización ciudadana, que incluyen un desfile de modas benéfico en el Hotel Casino Dreams y una feria preventiva en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro.

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El Club de Leones Punta Arenas Mujer Austral impulsa su campaña "Octubre Rosa" con una agenda enfocada en la educación, prevención y acompañamiento ante el diagnóstico de cáncer. La agrupación planificó instancias dirigidas a la comunidad local para fomentar el diálogo en torno al cuidado de la salud familiar e individual.

La primera actividad es el desfile benéfico “Camino de Rosas”, programado para el domingo 11 de octubre a las 19:00 horas en el Hotel Casino Dreams de Punta Arenas. El evento cuenta con el apoyo de Catwalk Patagonia, incluye a destacados diseñadores y sus entradas están disponibles por Ticketmaster. Los fondos recaudados permitirán dar continuidad al trabajo social que el club realiza durante todo el año.

El martes 13 de octubre, desde las 15:00 horas, se desarrollará la jornada “Conversemos de Cáncer” en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro. El espacio contempla la presencia de un mamógrafo móvil y una feria de prevención. Finalmente, a las 18:00 horas, diversos profesionales de la salud liderarán un conversatorio gratuito y abierto al público.

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SERVICIO DE SALUD Y ENAP RENUEVAN CONVENIO PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER EN MUJERES

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