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6 de octubre de 2026

COMBO TORTUGA CELEBRA 15 AÑOS DE TRAYECTORIA CON UN ESPECTÁCULO ESPECIAL EN ARENA SANTANDER

Almorzando con Checho

combotortuga

La agrupación chilena Combo Tortuga se encuentra celebrando 15 años de trayectoria y prepara un espectáculo especial para el próximo viernes 6 de noviembre en Arena Santander, en Santiago. Así lo dio a conocer su vocalista, Pedro González, conocido como “Dunga”, durante una entrevista realizada en el programa “Almorzando con Checho”, conducido por José Aguilante Mansilla, a través de Polar Comunicaciones.

Durante la conversación, el músico explicó que la banda trabaja intensamente en un show que buscará diferenciarse de su presentación de 2024, incorporando una propuesta renovada en lo musical y escénico. Combo Tortuga, cuya base es la cumbia y que incorpora elementos de rock, ska, reggae y sonidos tropicales, cuenta con más de 50 canciones registradas y ha obtenido el Premio Pulsar en cuatro oportunidades. Además, González destacó las recientes colaboraciones con artistas argentinos y la publicación de nuevas canciones, entre ellas trabajos de corte romántico.

El vocalista también recordó las presentaciones de la agrupación durante las Fiestas Patrias, período en que tuvieron una intensa agenda de conciertos, y manifestó el interés de continuar llevando su música a distintas localidades del sur de Chile. En ese sentido, recordó anteriores visitas a Punta Arenas, Tierra del Fuego y otras ciudades de la Patagonia, valorando especialmente la recepción del público de la zona.





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MAGISTRAL PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA UMAG EN EL DÍA DE LA MÚSICA CHILENA

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