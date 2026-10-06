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6 de octubre de 2026

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME IMPULSA SISTEMA TAX FREE PARA TURISTAS EXTRANJEROS EN MAGALLANES Y APUNTA A FORTALECER COMERCIO REGIONAL

El parlamentario republicano pidió a Hacienda y Tesorería evaluar la extensión a Punta Arenas del mecanismo de devolución de impuestos que actualmente funciona en Arica y Parinacota. La propuesta busca incentivar el turismo de compras, apoyar a las pymes y aprovechar el flujo internacional que recibe la región.

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El diputado Alejandro Riquelme (REP), representante de Magallanes y la Antártica Chilena e integrante de la Comisión de Economía, solicitó al Ministerio de Hacienda y a la Tesorería General de la República analizar la viabilidad de implementar en Punta Arenas y otros puntos de la región el sistema "Tax Free". El mecanismo permitiría a visitantes extranjeros recuperar impuestos asociados a determinadas compras realizadas en comercios adheridos, tomando como referencia la experiencia vigente en Arica y Parinacota. Riquelme integra actualmente la Comisión de Economía, Fomento, Mipymes, Protección de los Consumidores y Turismo.


La iniciativa plantea evaluar puntos de devolución en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, terminales marítimos y pasos fronterizos como Monte Aymond y San Sebastián, además de alternativas digitales y procedimientos especiales para pasajeros de cruceros. También propone conformar una mesa de trabajo con Tesorería, SII, Aduanas, Sernatur, Gobierno Regional, Municipalidad de Punta Arenas y representantes del comercio y el turismo.


"Magallanes es una de las principales puertas de entrada al turismo internacional y tenemos que conseguir que quienes nos visitan también encuentren incentivos para comprar, consumir y quedarse más tiempo en nuestra región. Si este sistema ya funciona en Arica, corresponde estudiar seriamente cómo adaptarlo a nuestra realidad. Un Tax Free bien diseñado puede significar más movimiento para el comercio, más oportunidades para nuestras pymes y más empleo para las familias magallánicas", sostuvo Riquelme.


El sistema vigente en Arica y Parinacota permite que turistas extranjeros recuperen impuestos por compras realizadas en establecimientos autorizados, previa validación de las mercancías por Aduanas al salir del país. En Magallanes, el turismo internacional tiene un peso relevante: la temporada de cruceros 2025-2026 cerró con cerca de 64.700 pasajeros y más de la mitad de las recaladas de cruceros registradas a nivel nacional.


Riquelme busca que Hacienda entregue un informe técnico sobre los cambios normativos o administrativos necesarios, los eventuales costos y un cronograma para decidir su implementación. El requerimiento plantea que una medida de estas características podría fortalecer el turismo internacional, aumentar las ventas del comercio formal y generar empleo, considerando las particularidades logísticas y territoriales de Magallanes.

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