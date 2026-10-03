SERNATUR MAGALLANES INICIA NUEVA TEMPORADA DE VACACIONES TERCERA EDAD CON VIAJE A PUERTO NATALES

Sernatur Magallanes inició una nueva temporada del programa Vacaciones Tercera Edad, con la salida del primer grupo de 30 pasajeros rumbo a Puerto Natales. La iniciativa, en su modalidad Escapadas, contempla viajes de tres días y dos noches, con un subsidio de hasta un 70% respecto del valor total del paquete turístico.

Durante 2026, el programa considera una inversión de $86.163.394 en la Región de Magallanes, con la que se beneficiará a un total de 371 personas mayores. Los viajes incluyen traslado, alojamiento, alimentación, seguro de asistencia en viaje y guías, además de una excursión a Las Torres del Paine.

El director regional de Sernatur Magallanes, Mauricio Peña y Lillo Correa, destacó que esta segunda etapa incorpora recursos adicionales y nuevos cupos para lo que resta del año. Según explicó, los viajes se desarrollan durante temporada media y baja, junto con facilitar el acceso de las personas mayores a distintos atractivos turísticos de la región.

Por su parte, la coordinadora regional de Senama, Rebeca Aguilante, valoró la iniciativa como una instancia que favorece la participación y el envejecimiento activo de las personas mayores. Una de las beneficiarias que inició el viaje, Teresa Cheuqueman, también destacó la oportunidad de conocer otros lugares y llamó a más personas mayores a participar.

El programa está dirigido a personas con cédula de identidad chilena de 60 años o más. También pueden acceder personas mayores de 18 años que sean jubiladas, pensionadas, montepiadas o se encuentren en situación de discapacidad. Cada beneficiario titular puede viajar acompañado por una persona mayor de 18 años, quien accede a los mismos beneficios y coberturas. Este año, Vacaciones Tercera Edad cumple 25 años como iniciativa orientada a impulsar el turismo interno durante las temporadas media y baja.

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