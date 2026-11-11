ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALISTAS ACUERDAN MEDIDAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DIGESTIVA EN MAGALLANES

Fortalecer la capacidad de respuesta de la atención primaria y mejorar la pertinencia de las solicitudes de exámenes e interconsultas a Gastroenterología fueron los principales acuerdos del segundo Encuentro Internivel del año, organizado por el Servicio de Salud Magallanes.



La jornada, reunió a 40 profesionales de la red asistencial, entre médicos de Atención Primaria de Salud (APS), integrantes del equipo de enfermería de Gastroenterología, profesionales del Servicio de Salud y especialistas del Hospital Clínico de Magallanes.



El encuentro permitió revisar criterios de derivación y alternativas de manejo de enfermedades digestivas en cada nivel de atención. También abordó la contrarreferencia, proceso mediante el cual el equipo especializado entrega información al establecimiento de origen para dar continuidad al cuidado de las personas.



Pilar Zúñiga, referente de la Unidad de Procesos Clínicos y Eficiencia Asistencial de la Subdirección de Gestión Asistencial SSM, explicó que este trabajo considera la capacidad resolutiva de cada nivel asistencial, los medicamentos disponibles y el acceso a exámenes y procedimientos. “Es importante destacar que se acordaron líneas de trabajo orientadas a fortalecer la capacidad resolutiva de la atención primaria y mejorar la pertinencia de las solicitudes de exámenes e interconsultas a Gastroenterología”, indicó.



Los especialistas a cargo de las exposiciones fueron el jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Clínico de Magallanes, Dr. Fernando Orellana y los especialistas Dres. Stanko Karelovic y Francisco Vergara.



El Dr. Orellana presentó la situación epidemiológica regional de las enfermedades digestivas, con especial atención al cáncer gástrico y colorrectal. Además, revisó estrategias desarrolladas en esta materia, como PRENEC, y las proyecciones asociadas a la erradicación de Helicobacter pylori.



Por su parte, el Dr. Vergara abordó las patologías más frecuentes de la especialidad, sus signos de alarma, tratamientos, exámenes y posibilidades de manejo en atención primaria, junto con los criterios para derivar a pacientes al nivel secundario.



Las exposiciones dieron paso a un diálogo entre los asistentes y los especialistas, quienes compartieron experiencias y analizaron desafíos para mejorar la coordinación de la atención.



Para Jonathan Polanco, jefe del Dpto. de Procesos de Atención en Salud de la Subdirección de Gestión Asistencial, esta articulación tiene como propósito mejorar la atención de la comunidad. “El eje central de este trabajo es nuestra comunidad usuaria, ya que, si fortalecemos la articulación de la red, estamos favoreciendo la continuidad del cuidado y el acceso oportuno a diagnóstico y tratamiento; en este caso, de las enfermedades digestivas, con especial énfasis en la prevención y detección temprana del cáncer gástrico y colorrectal”, señaló.



Consignar que los Encuentros Internivel, continuarán durante noviembre y diciembre con nuevas especialidades. Para 2027, el Servicio de Salud Magallanes proyecta aumentar su periodicidad y consolidarlos como espacios permanentes de coordinación, intercambio y apoyo entre los equipos de la Red Asistencial.



