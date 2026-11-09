SUBSECRETARIA MARÍA PAZ LAGOS DESTACA EL POTENCIAL DE PUERTO WILLIAMS PARA CONSOLIDAR EL TURISMO ANTÁRTICO

La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, realizó una evaluación del potencial turístico de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, destacando las oportunidades que se abren para el territorio a partir de nuevas inversiones, infraestructura y proyectos vinculados al turismo científico y antártico.

En conversación con el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la autoridad explicó que su tercera visita a la región estuvo marcada por las actividades relacionadas con el Día de la Antártica Chilena y dos importantes hitos para la industria turística: la inauguración del Hotel Cormorán en Puerto Williams y el bautizo del crucero híbrido Magellan Discover, construido en Chile por los astilleros Asenav, en Valdivia.

Ambos acontecimientos fueron considerados relevantes para fortalecer la posición de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica y ampliar las posibilidades de desarrollo económico en territorios que cuentan con importantes atractivos naturales, científicos y culturales.

Puerto Williams y las nuevas oportunidades de inversión turística

Uno de los principales hitos de la visita fue la inauguración del Hotel Cormorán, establecimiento que destaca por su ubicación en Puerto Williams y por convertirse en una nueva alternativa de alojamiento de alto estándar en la zona más austral del país.

Para la subsecretaria, este tipo de inversiones demuestra que existen condiciones para desarrollar proyectos turísticos de gran escala fuera de los destinos tradicionales, abriendo oportunidades para diversificar la oferta regional y atraer nuevos visitantes.

En ese sentido, planteó que el desafío es lograr que el crecimiento del turismo no se concentre únicamente en Torres del Paine y la provincia de Última Esperanza, sino que también alcance a otras localidades y territorios de Magallanes, especialmente aquellos que cuentan con atractivos naturales y posibilidades de desarrollar experiencias especializadas.

La instalación de nuevos servicios turísticos también permite fortalecer el encadenamiento productivo local, debido a que establecimientos de estas características requieren proveedores de alimentos, verduras, panadería, artesanía, transporte, guías, excursiones en kayak, senderismo y otros servicios.

De esta manera, el impacto de una inversión hotelera puede extenderse a distintos emprendimientos y trabajadores de la zona, generando oportunidades para las comunidades y contribuyendo a dinamizar la economía de Puerto Williams.

La autoridad también destacó la importancia de que estas iniciativas permitan generar condiciones para que los jóvenes de la región puedan regresar a sus localidades después de completar sus estudios y encontrar oportunidades laborales vinculadas al turismo.

Turismo científico y consolidación de la actividad antártica

Otro de los temas centrales de la entrevista fue el potencial de Magallanes para desarrollar el turismo científico, considerando la presencia de instituciones de investigación, universidades y organismos especializados que trabajan en materias relacionadas con la Antártica, la biodiversidad y el medioambiente.

Lagos explicó que existe una oportunidad para vincular las actividades científicas con experiencias turísticas, aprovechando la permanencia de investigadores y profesionales que llegan a la región por períodos prolongados y que también pueden participar de actividades de conocimiento y exploración del territorio.

En este contexto, el crucero híbrido Magellan Discover representa un nuevo avance para la industria, al combinar componentes turísticos y científicos en una embarcación construida en Chile.

La iniciativa también se relaciona con el objetivo de fortalecer el posicionamiento nacional en el turismo antártico, aprovechando las ventajas geográficas y logísticas que ofrece Magallanes.

Entre las alternativas mencionadas se encuentra el modelo conocido como fly-cruise, que permite a los visitantes trasladarse en avión desde la región hacia la Antártica y continuar posteriormente el recorrido en una embarcación, evitando el cruce marítimo del paso Drake.

Esta modalidad constituye una oportunidad para diversificar las experiencias disponibles y consolidar a Punta Arenas y Puerto Williams como puntos estratégicos para las operaciones turísticas hacia el continente blanco.

La visita también estuvo vinculada a actividades con representantes de la Fuerza Aérea, la Armada y el Instituto Antártico Chileno, instituciones que cumplen un papel relevante en la presencia nacional y el desarrollo de actividades científicas en el territorio antártico.

Infraestructura y conectividad para fortalecer el desarrollo regional

La subsecretaria también abordó la importancia de avanzar en infraestructura habilitante para el turismo, especialmente en territorios aislados donde la conectividad constituye una condición fundamental para el desarrollo de nuevas actividades económicas.

Entre las obras mencionadas se encuentra el muelle multipropósito de Puerto Williams, cuya construcción se encontraría próxima a finalizar y cuya inauguración estaba proyectada para fines de febrero.

A ello se suma el avance de la ruta Vicuña-Yendegaia, proyecto que permitirá mejorar la conexión entre distintos sectores de la Provincia Antártica y que tiene relevancia no solo para el turismo, sino también para la integración territorial y el acceso a servicios.

La autoridad planteó que estas inversiones deben desarrollarse considerando las necesidades de las comunidades residentes, de manera que el aumento de visitantes no afecte la calidad de vida de quienes habitan permanentemente estos lugares.

En esa línea, el crecimiento de la actividad turística debe ir acompañado de planificación, infraestructura y medidas que permitan proteger los ecosistemas y mantener las condiciones naturales que constituyen uno de los principales atractivos de Magallanes.

Chile busca aumentar el aporte del turismo a la economía nacional

Durante la conversación, María Paz Lagos también se refirió a los objetivos nacionales para fortalecer la industria turística y aumentar su contribución al desarrollo económico del país.

Actualmente, el turismo representa cerca de un 2,8% a 3% del Producto Interno Bruto nacional, mientras que la meta planteada por la autoridad es avanzar hasta alcanzar una participación del 10%.

Para impulsar ese crecimiento, se está trabajando junto a distintos sectores públicos y privados, además de organizaciones como Fundación Encuentros del Futuro, en instancias de análisis y planificación que buscan proyectar el desarrollo turístico de Chile hacia el año 2050.

En ese contexto, la subsecretaria destacó el aporte de la actividad a la generación de empleo, señalando que el turismo se ha convertido en un sector relevante para la creación de nuevas oportunidades laborales.

Según las cifras entregadas durante la entrevista, una de cada 14 nuevas plazas de trabajo generadas en Chile estaría vinculada al turismo. Asimismo, indicó que la meta para 2026 contemplaba la creación de 12 mil empleos dentro de un objetivo gubernamental de alcanzar 100 mil puestos de trabajo al término del período, aunque las cifras disponibles ya reflejarían la generación de alrededor de 19 mil empleos durante el año.

Entre los desafíos pendientes mencionó la necesidad de avanzar en formalización laboral, mejorar la estabilidad de los puestos de trabajo y reducir la estacionalidad que caracteriza a buena parte de la actividad turística nacional.

En esa línea, también se refirió al Estatuto Laboral del Turismo, iniciativa que se encuentra en discusión legislativa y que busca abordar las particularidades del funcionamiento de esta industria.

Promoción internacional y alianza con ProChile

En materia de promoción, Lagos destacó el convenio suscrito con ProChile, que permitirá incorporar acciones de difusión turística en las 51 oficinas comerciales que esta institución mantiene en distintos países.

La iniciativa comenzaría a implementarse a partir de 2027 y busca ampliar la presencia internacional de Chile como destino turístico, complementando la promoción tradicional de productos nacionales como el salmón, la minería y otros bienes de exportación.

La estrategia considera una coordinación entre ProChile, Marca Chile, Cancillería y el sector privado, con el propósito de vincular los productos nacionales con los territorios donde se originan y, al mismo tiempo, promover los destinos turísticos del país.

De esta manera, la promoción de productos regionales, como vinos, salmón, aceite de oliva y artesanía, también puede convertirse en una vía para despertar el interés por conocer los lugares de origen y las experiencias que ofrecen sus comunidades.

La subsecretaria también abordó el trabajo relacionado con la Film Commission, iniciativa que busca posicionar a Chile como escenario para producciones audiovisuales internacionales. Esta labor contempla coordinación con ProChile y Corfo, además de avanzar en herramientas que permitan atraer filmaciones y promover las distintas locaciones del territorio nacional.

La presencia de producciones cinematográficas y audiovisuales puede contribuir a difundir paisajes y destinos, además de generar actividad económica en los lugares donde se desarrollan los rodajes.

Experiencia internacional y desarrollo sostenible

Durante la entrevista, la autoridad también compartió aspectos de su reciente experiencia en Canarias, territorio que ha desarrollado una importante industria turística y donde esta actividad representa aproximadamente un 45% de su economía.

La comparación permitió abordar las distintas etapas de desarrollo de ambos destinos. Mientras Canarias busca avanzar desde un modelo de turismo de volumen hacia experiencias de intereses especiales, Chile cuenta con fortalezas en turismo de naturaleza y especializado, pero todavía tiene espacio para ampliar su capacidad de recepción de visitantes.

En ese sentido, la estrategia nacional apunta a aumentar el gasto promedio de los turistas, extender los días de estadía y lograr que los beneficios económicos alcancen a un mayor número de regiones.

Magallanes fue destacado como un ejemplo de desarrollo turístico, especialmente por el posicionamiento alcanzado por Torres del Paine y la actividad económica que se ha generado en torno a sus servicios de alojamiento, excursiones y gastronomía.

La experiencia de Puerto Williams podría seguir un camino similar, con el Hotel Cormorán como una inversión que contribuya a consolidar el destino y motive la llegada de nuevos emprendimientos.

Sin embargo, la subsecretaria recalcó que el crecimiento debe estar acompañado de criterios de sostenibilidad, considerando el cuidado de los ecosistemas, la gestión de residuos y la participación de las comunidades locales.

Temporada 2026-2027 y desafíos de sostenibilidad

Respecto de la temporada turística 2026-2027, Lagos abordó los trabajos de reparación programados en el aeropuerto de Puerto Natales, los que se extenderían hasta marzo y han requerido ajustes en la operación aérea.

Para enfrentar esta situación se establecieron horarios especiales de funcionamiento y se incrementaron los vuelos semanales en los días en que el terminal se encuentra operativo, con diez frecuencias adicionales, de acuerdo con lo señalado durante la conversación.

La autoridad destacó la importancia de mantener informados a los visitantes y a los operadores turísticos respecto de estos cambios, considerando que la conectividad aérea es fundamental para el desplazamiento de turistas hacia la provincia de Última Esperanza.

Otro de los desafíos corresponde a la gestión de residuos durante los períodos de mayor llegada de visitantes, especialmente en destinos naturales donde el aumento de la actividad puede generar presión sobre los servicios y el entorno.

También se refirió a la importancia de fortalecer la oferta de productos locales, la artesanía, la gastronomía y las experiencias vinculadas a las tradiciones de cada territorio.

En ese escenario, las nuevas tendencias del turismo apuntan a experiencias más cercanas a la naturaleza y a las comunidades, con una valoración creciente de productos auténticos y servicios que se integren de manera respetuosa con el paisaje.

Finalmente, la subsecretaria planteó que uno de los objetivos de la política turística es avanzar hacia una actividad que genere oportunidades durante todo el año, permitiendo que más personas puedan encontrar en este sector una alternativa laboral estable y no solamente una fuente de ingresos durante la temporada alta.

El desarrollo de Magallanes, en particular de la Provincia Antártica, aparece así como una oportunidad para fortalecer la diversificación económica regional, ampliar la oferta de experiencias y consolidar el posicionamiento de Chile en el turismo de naturaleza, científico y antártico.



