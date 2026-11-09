VECINOS PLASMAN SU IDENTIDAD EN EL PROYECTO "MINIRETRATOS EN TÉCNICAS MIXTAS"

​Acercar las disciplinas artísticas a los barrios y transformar a la comunidad en creadora activa de su propio relato visual fue el propósito de "Miniretratos en técnicas Mixtas". Este proyecto, financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de la convocatoria Fondart Regional 2026, demostró el impacto que tiene el despliegue de las artes directamente entre vecinas y vecinos.



La iniciativa consistió en un ciclo de talleres formativos destinados a residentes Villa Selk’nam de Punta Arenas y del sector de Río Seco. Un total de 34 personas, abarcando desde jóvenes hasta personas mayores, tuvieron la oportunidad de aprender diversas técnicas de las artes visuales para culminar con la creación de retratos propios.



Para lograr este objetivo, la propuesta contó con un equipo de talleristas locales, conformado por la artista visual Lisbeth Contreras, quien instruyó a los participantes en las sutilezas de la acuarela; la artista e ilustradora Claudia Pérez Burgos, guió el módulo de Dibujo Ilustrativo enfocado en jóvenes; y el pintor realista Mauricio Valencia, a cargo de las sesiones de pintura acrílica.



El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, subrayó la importancia de articular el trabajo creativo con el tejido social. "Como Ministerio, valoramos iniciativas como esta, que reflejan el interés genuino de los artistas por salir de sus talleres y trabajar directamente en los barrios. Este proyecto ha generado espacios invaluables de conexión entre vecinas, vecinos y las artes visuales, permitiéndoles no solo apreciar la cultura, sino involucrarse de manera práctica, creando e interviniendo obras que fortalecen la convivencia y la identidad local", precisó.



El fruto del proceso creativo fue compartido con la comunidad mediante dos exposiciones que contaron con gran afluencia de público. La primera muestra se llevó a cabo el 20 de octubre en el Centro Comunitario de Río Seco, mientras que la exhibición final del proyecto fue instalada en la sede vecinal de la Villa Selk’nam, durante los días 30 y 31 de octubre.



Respecto a la recepción de la comunidad, el pintor Mauricio Valencia, destacó el compromiso de los asistentes. “Durante poco más de 2 meses de labor en terreno, percibimos el interés y dedicación de todas las personas participantes en un tema complejo, pero muy significativo como es el retrato humano, que nos acerca a la familia, los afectos y la mirada íntima de cada autor. Sin duda es un proyecto que reafirma que las artes visuales realizadas en los barrios y sectores periurbanos, son muy valorados por las personas y en este caso en particular, también por las familias magallánicas que se ven reflejadas en cada obra”, recalcó el artista.





