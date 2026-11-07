ESTUDIO DE LA CNC DETECTA BRECHAS EN ROTULADO Y CERTIFICACIONES DE PRODUCTOS EN MALLS CHINOS

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) dio a conocer los resultados de un estudio sobre formalidad y cumplimiento normativo en los denominados “malls chinos”. La investigación consideró 87 establecimientos de seis regiones del país y detectó brechas en la información, rotulado y certificación de distintos productos comercializados.

Entre los principales resultados, el 77,8% de los locales observados que vendían artículos de limpieza no presentaba rotulado conforme a la norma NCh 1477/2003. En cosméticos, un 62,2% no exhibía certificación del Instituto de Salud Pública (ISP), mientras que un 43,9% no contaba con información en español. En productos electrónicos, el 51,4% no presentaba código QR de la SEC.

El levantamiento también identificó deficiencias en otras categorías. En juguetes, un 42,9% de los establecimientos no exhibía instrucciones o manuales y un 38,1% carecía de información en español. En alimentos, un 28,4% no presentaba resolución sanitaria visible. El estudio señala que cada local cumplía, en promedio, con el 69% de los requisitos aplicables examinados.

En materia de formalidad comercial, solo el 20,7% de los establecimientos exhibía su patente municipal a la vista. Además, en las compras directas realizadas por el equipo investigador y pagadas en efectivo, un 14,9% no recibió inicialmente un documento. En contraste, el 98,9% de los locales aceptaba tarjetas como medio de pago.

La CNC precisó que la ausencia de un permiso, rotulado o certificación visible no permite concluir automáticamente que exista un incumplimiento legal. Por ello, planteó la necesidad de reforzar la fiscalización coordinada entre municipios, el Servicio de Impuestos Internos, SERNAC y organismos sectoriales como la SEC y el ISP, con controles focalizados según el tipo de producto y las exigencias correspondientes.

​

