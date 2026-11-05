AUTORIDADES PROYECTAN MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA Y PREVENCIÓN PARA LA TEMPORADA TURÍSTICA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

El inicio de una nueva temporada turística en la región de Magallanes marca un desafío clave para el desarrollo económico local. Para abordar este escenario, el delegado de la provincia de Última Esperanza, Liber Lazo, y el seremi de Economía, Francisco Birke, detallaron desde Punta Arenas las inversiones gubernamentales. La instancia permitió analizar los preparativos logísticos para recibir de manera segura a miles de visitantes.

Durante el diálogo emitido en Patagonia On Tour, las autoridades repasaron diversas obras públicas destinadas a potenciar la conectividad de los viajeros. Lazo destacó la próxima conservación del aeródromo de Natales y la pavimentación de la pista en Cerro Castillo. A su vez, Birke valoró el futuro muelle multipropósito en Puerto Williams, asegurando que esta infraestructura consolidará al territorio como líder en la recepción de cruceros.

La prevención de incendios y la urgencia de actualizar datos estadísticos también marcaron este capítulo de Patagonia On Tour. Frente a los riesgos climáticos, se confirmó que Conaf sumará 195 brigadistas para proteger el Parque Nacional Torres del Paine. Asimismo, ante la falta de cifras recientes sobre turistas, las autoridades se comprometieron a gestionar reportes periódicos que faciliten la labor operativa de los actores privados.

Finalmente, en la entrevista generada en los estudios de Radio Polar y transmitida por toda la red de Polar Comunicaciones, se debatió sobre la reciente baja de visitantes internacionales. Para contrarrestar esta caída, se destacó una próxima alianza de promoción exterior entre la Subsecretaría de Turismo y ProChile. Mediante este esfuerzo, la región buscará mantener su competitividad y garantizar un crecimiento sostenible a nivel global.



