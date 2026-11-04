Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

4 de noviembre de 2026

PELEA ENTRE ESTUDIANTES DEL LICEO LUIS ALBERTO BARRERA TERMINA CON LESIONES GRAVES Y DOS ADOLESCENTES DETENIDOS

​La agresión habría tenido como antecedente comentarios despectivos relacionados con la pareja de uno de los involucrados.

liceoluisalbertobarrera

Una pelea entre dos estudiantes de enseñanza media al interior del Liceo Luis Alberto Barrera de Punta Arenas terminó con ambos adolescentes detenidos, luego de que uno de ellos resultara con lesiones de carácter grave, producto de una fractura nasal.

El procedimiento se registró durante la mañana de este martes 3 de noviembre, cuando personal de Carabineros de la 1ª Comisaría de Punta Arenas concurrió hasta las dependencias del establecimiento educacional, donde se entrevistó con la encargada de convivencia escolar, quien informó sobre un enfrentamiento entre dos alumnos al interior del recinto.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, uno de los adolescentes, identificado por sus iniciales I.J.B.D., habría agredido a un compañero, argumentando que este último habría realizado comentarios despectivos sobre su pareja.

A raíz de la agresión, el estudiante afectado fue trasladado hasta el Hospital Regional de Punta Arenas, donde recibió atención médica y fue diagnosticado con lesiones de carácter grave, correspondientes a una fractura nasal.

Sin embargo, antes de ser trasladado al centro asistencial, el adolescente agredido habría proferido amenazas de muerte contra el alumno que lo golpeó, situación que también motivó la intervención policial y la detención de ambos involucrados.

El menor identificado como I.J.B.D. pasó a control de detención durante la jornada de este miércoles 4 de noviembre, mientras que el segundo adolescente quedó en calidad de apercibido, conforme a las instrucciones correspondientes.

microtrafico03112026

DOS DETENIDOS POR MICROTRÁFICO TRAS FISCALIZACIÓN DE UN TAXI EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

EXPERTOS DE SANTIAGO Y EMPRESARIO LOCAL PIDEN REVOCAR PERMISO A MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Leer Más

La iniciativa, que contempla una inversión de US$ 11.000 millones en Magallanes, enfrenta dos recursos de reclamación ante el Comité de Ministros por severas deficiencias en sus evaluaciones de impacto sobre ballenas y el canquén colorado.

Proyecto-HNH-Energy-en-Magallanes-para-la-produccion-y-exportacion-de-hidrogeno-y-amoniaco-verde-600x298-1
nuestrospodcast
liceoluisalbertobarrera

PELEA ENTRE ESTUDIANTES DEL LICEO LUIS ALBERTO BARRERA TERMINA CON LESIONES GRAVES Y DOS ADOLESCENTES DETENIDOS

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
liceoluisalbertobarrera

PELEA ENTRE ESTUDIANTES DEL LICEO LUIS ALBERTO BARRERA TERMINA CON LESIONES GRAVES Y DOS ADOLESCENTES DETENIDOS

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
Segunda Consulta Ciudadana

ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA CONSULTA CIUDADANA DEL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Retrato de grupo en trajes folclóricos

FFOIP 2026: AGRUPACIÓN CUEQUERA ESMERALDA CONVIERTE LA CUECA EN UNA HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.