4 de noviembre de 2026
PELEA ENTRE ESTUDIANTES DEL LICEO LUIS ALBERTO BARRERA TERMINA CON LESIONES GRAVES Y DOS ADOLESCENTES DETENIDOS
La agresión habría tenido como antecedente comentarios despectivos relacionados con la pareja de uno de los involucrados.
Una pelea entre dos estudiantes de enseñanza media al interior del Liceo Luis Alberto Barrera de Punta Arenas terminó con ambos adolescentes detenidos, luego de que uno de ellos resultara con lesiones de carácter grave, producto de una fractura nasal.
El procedimiento se registró durante la mañana de este martes 3 de noviembre, cuando personal de Carabineros de la 1ª Comisaría de Punta Arenas concurrió hasta las dependencias del establecimiento educacional, donde se entrevistó con la encargada de convivencia escolar, quien informó sobre un enfrentamiento entre dos alumnos al interior del recinto.
De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, uno de los adolescentes, identificado por sus iniciales I.J.B.D., habría agredido a un compañero, argumentando que este último habría realizado comentarios despectivos sobre su pareja.
A raíz de la agresión, el estudiante afectado fue trasladado hasta el Hospital Regional de Punta Arenas, donde recibió atención médica y fue diagnosticado con lesiones de carácter grave, correspondientes a una fractura nasal.
Sin embargo, antes de ser trasladado al centro asistencial, el adolescente agredido habría proferido amenazas de muerte contra el alumno que lo golpeó, situación que también motivó la intervención policial y la detención de ambos involucrados.
El menor identificado como I.J.B.D. pasó a control de detención durante la jornada de este miércoles 4 de noviembre, mientras que el segundo adolescente quedó en calidad de apercibido, conforme a las instrucciones correspondientes.
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