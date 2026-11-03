POLICÍA MARÍTIMA HALLA UN CUERPO EN PORVENIR DURANTE BÚSQUEDA DE MUJER DESAPARECIDA EN PUNTA ARENAS

Por instrucción del Ministerio Público, personal de Policía Marítima efectuó una exhaustiva búsqueda por tierra y mar de una mujer de 63 años, cuya desaparición había sido denunciada por presunta desgracia en Punta Arenas. Durante estas labores, se encontró un cuerpo sin vida en la ribera del Estrecho de Magallanes, en la comuna de Porvenir.



Según los antecedentes de la investigación, la mujer fue vista por última vez el 30 de octubre. El 1 de noviembre, cerca de las 22:30 horas, se encontraron pertenencias suyas en el sector del cubo rompeolas de Punta Arenas.



La búsqueda se desarrolló de manera coordinada entre las Capitanías de Puerto de Punta Arenas y de Tierra del Fuego. En la tarde del lunes 2 de noviembre, por instrucción particular de la Fiscalía Local de Punta Arenas, patrullas de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas realizaron labores de rebusca en el sector del cubo rompeolas.



En paralelo, la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego desplegó patrullajes en el borde costero de su jurisdicción. En uno de ellos, cerca de las 15:00 horas de este martes, el personal encontró el cuerpo. Su identidad deberá ser confirmada por el Servicio Médico Legal.



Policía Marítima mantiene resguardado el sitio del suceso a la espera de las instrucciones del fiscal. Todas las diligencias se realizan en coordinación con el Ministerio Público, quien dirige la investigación.