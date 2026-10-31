31 de octubre de 2026
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ENTREGA IMPLEMENTOS PARA FORTALECER EL CUIDADO DE LA SALUD EN LOS HOGARES
La iniciativa contempla botiquines de primeros auxilios y kits de monitoreo para personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas de la comuna.
La Municipalidad de Primavera concretó este jueves la entrega de implementos destinados a fortalecer la prevención y el cuidado de la salud en los hogares de la comuna, con especial atención a las personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.
La iniciativa consideró la distribución de botiquines de primeros auxilios a vecinos y vecinas, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias menores en el hogar y promover prácticas de autocuidado.
Además, se entregaron kits de monitoreo de salud que incluyen tensiómetros, termómetros, saturómetros y glucómetros. Estos dispositivos permitirán realizar un seguimiento de distintos indicadores de salud desde los hogares y facilitar la detección oportuna de posibles alteraciones.
La iniciativa también contempla una capacitación para las personas beneficiarias y sus cuidadores, instancia en la que recibirán orientación sobre el uso correcto de los equipos y sus funcionalidades.
La alcaldesa de Primavera destacó el compromiso municipal con el bienestar de las familias y la importancia de contar con herramientas que permitan identificar posibles señales de alerta. El proyecto es financiado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 8% del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.
La 13.ª edición de la celebración reunió 11.341 visitas durante el sábado 24 y domingo 25 de octubre, con más de 50 actividades gratuitas en cuatro comunas de la región. Este año, la programación destacó el legado de la cultura chilota en la zona austral.
La 13.ª edición de la celebración reunió 11.341 visitas durante el sábado 24 y domingo 25 de octubre, con más de 50 actividades gratuitas en cuatro comunas de la región. Este año, la programación destacó el legado de la cultura chilota en la zona austral.