MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ENTREGA IMPLEMENTOS PARA FORTALECER EL CUIDADO DE LA SALUD EN LOS HOGARES

La Municipalidad de Primavera concretó este jueves la entrega de implementos destinados a fortalecer la prevención y el cuidado de la salud en los hogares de la comuna, con especial atención a las personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

La iniciativa consideró la distribución de botiquines de primeros auxilios a vecinos y vecinas, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias menores en el hogar y promover prácticas de autocuidado.

Además, se entregaron kits de monitoreo de salud que incluyen tensiómetros, termómetros, saturómetros y glucómetros. Estos dispositivos permitirán realizar un seguimiento de distintos indicadores de salud desde los hogares y facilitar la detección oportuna de posibles alteraciones.

La iniciativa también contempla una capacitación para las personas beneficiarias y sus cuidadores, instancia en la que recibirán orientación sobre el uso correcto de los equipos y sus funcionalidades.

La alcaldesa de Primavera destacó el compromiso municipal con el bienestar de las familias y la importancia de contar con herramientas que permitan identificar posibles señales de alerta. El proyecto es financiado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 8% del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.

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