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31 de octubre de 2026

INACH CONVOCA A INSTITUCIONES A SUMAR ACTIVIDADES AL MES DE LA ANTÁRTICA 2026

​La convocatoria invita a instituciones públicas y privadas, establecimientos educacionales y organizaciones a desarrollar iniciativas durante noviembre y hasta el 1 de diciembre. Las actividades inscritas serán difundidas por el Instituto Antártico Chileno.

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El Instituto Antártico Chileno (INACH), junto a la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena y la Municipalidad de Punta Arenas, convocó a instituciones públicas y privadas, universidades, centros de investigación, establecimientos educacionales y organizaciones sociales a participar en el programa del Mes de la Antártica 2026.

La iniciativa busca reunir actividades presenciales y virtuales relacionadas con el Continente Blanco, que podrán desarrollarse durante todo noviembre y hasta el 1 de diciembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Antártica. Las instituciones interesadas pueden registrar sus propuestas mediante un formulario electrónico, disponible en este enlace.

Las actividades inscritas serán difundidas por el INACH a través de su sitio web y redes sociales institucionales, con el propósito de facilitar que la comunidad conozca la programación y pueda participar. Entre las iniciativas que se han desarrollado en versiones anteriores figuran charlas, seminarios, talleres, ferias científicas escolares, documentales, obras teatrales, exposiciones fotográficas y lanzamientos de libros.

Desde 2023, la convocatoria ha reunido anualmente más de 40 iniciativas a lo largo del país, abordando temáticas como flora, fauna, historia, patrimonio cultural, derecho antártico, investigación científica y los efectos del cambio climático.

El Mes de la Antártica contempla actividades en torno al 6 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día de la Antártica Chilena. La efeméride recuerda la firma del Decreto Supremo N.º 1747, en 1940, por parte del presidente Pedro Aguirre Cerda, mediante el cual se establecieron los límites del Territorio Chileno Antártico. Esta delimitación se mantiene y fue complementada por el Estatuto Chileno Antártico, establecido mediante la Ley 21.255 de 2020.


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