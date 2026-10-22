INVITAN A LA COMUNIDAD MAGALLÁNICA A REPENSAR EL CIRCUITO ANTÁRTICO DE PUNTA ARENAS

En el marco de la conmemoración del Día del Patrimonio Cultural Regional que se celebra este fin de semana, el Instituto Antártico Chileno (INACH), en conjunto con el Proyecto Nodo Laboratorio Natural Antártico, convoca a toda la comunidad magallánica a participar en la actividad presencial "Deja tu huella en el circuito antártico de Punta Arenas". La actividad tendrá lugar el sábado 24 de octubre, a partir de las 12:00 horas, en el salón del edificio principal del INACH, ubicado en Plaza Muñoz Gamero 1055.



La jornada tiene como propósito poner en valor el patrimonio polar de la capital regional y visibilizar a Punta Arenas en su calidad de puerta de entrada al Continente Blanco. Durante el encuentro, los profesionales Dr. Marcelo Astorga, investigador del Nodo Antártico, y Pablo Ruiz, encargado del área de Diseño del INACH, expondrán los avances en la modernización del circuito antártico y presentarán la propuesta de diseño de las nuevas señaléticas urbanas que buscan destacar los principales hitos polares de la ciudad.



Un eje central de la iniciativa es promover la coconstrucción del patrimonio local. Por ello, se instará al público a compartir sus comentarios, sugerencias, observaciones, así como propuestas de nuevos hitos antárticos. Quienes compartan sus aportes participarán en un sorteo de algunos ejemplares de libros antárticos, además de recibir un agradecimiento en las futuras ediciones de la guía "Huellas Antárticas en Punta Arenas".



La convocatoria es abierta y gratuita para toda la ciudadanía: vecinos, comerciantes, estudiantes de educación media y universitarios, docentes, historiadores, arquitectos, diseñadores, artistas, técnicos y profesionales del área del turismo y patrimonio; y personas interesadas en rescatar la identidad polar de Magallanes y de la Antártica Chilena.



El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

