Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
Banner Polar
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Polar

22 de octubre de 2026

INVITAN A LA COMUNIDAD MAGALLÁNICA A REPENSAR EL CIRCUITO ANTÁRTICO DE PUNTA ARENAS

El próximo sábado 24 de octubre se presentará la propuesta de actualización del circuito antártico en el salón principal del INACH, abriendo un espacio de participación ciudadana para retroalimentar el diseño de las nuevas señaléticas de la ciudad

Diseño sin título

En el marco de la conmemoración del Día del Patrimonio Cultural Regional que se celebra este fin de semana, el Instituto Antártico Chileno (INACH), en conjunto con el Proyecto Nodo Laboratorio Natural Antártico, convoca a toda la comunidad magallánica a participar en la actividad presencial "Deja tu huella en el circuito antártico de Punta Arenas". La actividad tendrá lugar el sábado 24 de octubre, a partir de las 12:00 horas, en el salón del edificio principal del INACH, ubicado en Plaza Muñoz Gamero 1055.

La jornada tiene como propósito poner en valor el patrimonio polar de la capital regional y visibilizar a Punta Arenas en su calidad de puerta de entrada al Continente Blanco. Durante el encuentro, los profesionales Dr. Marcelo Astorga, investigador del Nodo Antártico, y Pablo Ruiz, encargado del área de Diseño del INACH, expondrán los avances en la modernización del circuito antártico y presentarán la propuesta de diseño de las nuevas señaléticas urbanas que buscan destacar los principales hitos polares de la ciudad.

Un eje central de la iniciativa es promover la coconstrucción del patrimonio local. Por ello, se instará al público a compartir sus comentarios, sugerencias, observaciones, así como propuestas de nuevos hitos antárticos. Quienes compartan sus aportes participarán en un sorteo de algunos ejemplares de libros antárticos, además de recibir un agradecimiento en las futuras ediciones de la guía "Huellas Antárticas en Punta Arenas".

La convocatoria es abierta y gratuita para toda la ciudadanía: vecinos, comerciantes, estudiantes de educación media y universitarios, docentes, historiadores, arquitectos, diseñadores, artistas, técnicos y profesionales del área del turismo y patrimonio; y personas interesadas en rescatar la identidad polar de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

encuentroartisticoSG

SAN GREGORIO VIVIÓ UN ENCUENTRO ARTÍSTICO CULTURAL QUE PUSO EN VALOR LAS TRADICIONES, EL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD LOCAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

ARMADA DE CHILE ENCUENTRA CUERPO SIN VIDA EN SECTOR ANGOSTURA INGLESA DURANTE BÚSQUEDA DE LANCHA A MOTOR "SEA KING II"

Leer Más

La Autoridad Marítima continúa con las labores de Búsqueda y Salvamento Marítimo, con el apoyo de unidades navales, un helicóptero naval y lanchas pesqueras, con el fin de dar con el paradero de la embarcación y de su segundo tripulante.

La Autoridad Marítima continúa con las labores de Búsqueda y Salvamento Marítimo, con el apoyo de unidades navales, un helicóptero naval y lanchas pesqueras, con el fin de dar con el paradero de la embarcación y de su segundo tripulante.

por orden del fiscal jefe de Puerto Natales el cuerpo fue trasladado a Puerto Edén
nuestrospodcast
Foto cnel intra (2)

CORONEL CLAUDIO GONZÁLEZ GARCÍA ASUME COMO NUEVO DIRECTOR REGIONAL DE GENDARMERÍA EN MAGALLANES

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
Diseño sin título

INVITAN A LA COMUNIDAD MAGALLÁNICA A REPENSAR EL CIRCUITO ANTÁRTICO DE PUNTA ARENAS

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
fachpuestosfronterizos

FUERZA AÉREA DE CHILE CAPACITÓ A PERSONAL DE EJÉRCITO, ARMADA Y CARABINEROS EN PUESTOS DE OBSERVACIÓN FRONTERIZOS EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
Banner Polar
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
core19102026

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA MEJORAMIENTO DE CALLE QUE LLEGARÁ AL FIN A LOS VECINOS DE PAMPA REDONDA EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.