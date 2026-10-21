HISTORIADOR SERGIO LAUSIC E IMPORTANCIA DEL DÍA DE LA REGIÓN: “EL ESTRECHO DE MAGALLANES ES UN FENÓMENO GEOGRÁFICO DE CARÁCTER MUNDIAL”

La importancia histórica y geopolítica del estrecho de Magallanes, los desafíos que enfrenta Chile para fortalecer su presencia en el territorio austral y las oportunidades económicas, científicas y turísticas de la región fueron parte de los temas abordados esta mañana por el historiador, escritor y académico Sergio Lausic, en una entrevista con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En el contexto de las conmemoraciones vinculadas al paso de la expedición de Hernando de Magallanes por el estrecho en 1520 y de la proximidad del Día de la Región de Magallanes, el académico realizó un análisis histórico y estratégico sobre el papel que ha desempeñado este territorio en la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico, así como sobre las decisiones que, a su juicio, deben adoptarse para proyectar su desarrollo.

Durante la conversación, Lausic sostuvo que la región ha experimentado distintos ciclos de relevancia internacional y que las actuales transformaciones en el transporte marítimo mundial vuelven a situar al estrecho en una posición estratégica.

“El estrecho de Magallanes es un fenómeno geográfico de carácter mundial y el hecho de haber en el año 1520 haber pasado la expedición de Hernando Magallanes y sus naves por estas aguas le dieron una dimensión mundial. Nosotros, la región, entramos a la historia mundial con esto. Esto es una mundialización de nuestra historia”, señaló.

El historiador agregó que este proceso transformó la relación del territorio con el resto del mundo y permitió que las aguas australes adquirieran una importancia que se mantiene hasta la actualidad.

“Y esa ese carácter de mundialización se mantiene hasta el día de hoy, es decir, el estrecho de Magallanes es un corredor bioceánico. [...] Es un fenómeno muy importante que tiene vigencia hasta el día de hoy”, afirmó.

El estrecho de Magallanes vuelve a adquirir relevancia internacional

Uno de los principales puntos de su análisis fue la posibilidad de que el estrecho recupere protagonismo en el transporte marítimo internacional frente a las dificultades que enfrenta el canal de Panamá, cuya operación se ha visto condicionada por factores relacionados con la disponibilidad de agua y el cambio climático.

Lausic recordó que la apertura del canal de Panamá modificó las dinámicas comerciales y redujo la importancia relativa de diversas rutas y puertos vinculados al estrecho de Magallanes. Sin embargo, consideró que el escenario actual abre nuevas oportunidades para la región.

“Entonces el estrecho de Magallanes, que era hasta la Primera Guerra Mundial nuestra gran potencia de desarrollo, se desperfiló después y con ello todos los puertos del Pacífico, Valparaíso, el Callao, en fin, se desperfilaron. Porque pasó a ser gravitante el canal de Panamá, pero ahora estamos viendo que ese fenómeno tiene un revés, llamémoslo así”, explicó.

Desde esa perspectiva, planteó que el actual contexto internacional debe ser considerado al momento de diseñar políticas públicas e inversiones para Magallanes, particularmente en infraestructura portuaria, transporte marítimo y servicios logísticos.

Para el académico, la historia permite identificar los momentos en que el territorio adquiere mayor relevancia y anticipar los desafíos que pueden surgir a partir de los cambios en el escenario mundial.

Relaciones con Argentina y respeto a los tratados internacionales

La entrevista también abordó las controversias y declaraciones provenientes de sectores argentinos relacionadas con el estrecho de Magallanes y la delimitación de espacios marítimos.

Lausic sostuvo que el análisis de estas materias debe considerar los tratados internacionales suscritos entre ambos países y llamó a mantener una mirada histórica sobre los antecedentes que han marcado las relaciones bilaterales.

Al referirse a las interpretaciones que cuestionó sobre la jurisdicción en el estrecho, manifestó: “Entonces esas aseveraciones de que tienen ellos cierta injerencia del estrecho son inexactas, para decirlo así de forma diplomática, no tienen fundamento, porque los tratados que ellos mismos han firmado así lo refrendan”.

El historiador hizo hincapié en que Chile debe actuar con atención frente a las controversias internacionales, sin dejar de promover una relación constructiva con Argentina y con las comunidades de la Patagonia a ambos lados de la frontera.

“Yo le tengo mucho respeto al pueblo de la nación Argentina. Nosotros, especialmente acá en la Patagonia, tenemos que tener ojalá las mejores relaciones con toda el área patagónica argentina, de la cual estamos muy unidos históricamente, económicamente en muchos aspectos”, expresó.

No obstante, advirtió sobre los riesgos de que las diferencias entre países sean utilizadas con fines políticos internos y planteó que la política exterior debe sustentarse en antecedentes históricos y jurídicos.

En ese contexto, recordó la controversia por el laudo arbitral relacionado con el canal Beagle y el posterior conflicto del Atlántico Sur, señalando que el uso de la fuerza para resolver disputas territoriales puede generar consecuencias estratégicas de largo plazo.

“Entonces, todos esos puntos son importantes de considerar cuando usted negocia y pacta con Argentina”, sostuvo, enfatizando la importancia de que los acuerdos internacionales sean respetados.

Presencia del Estado: infraestructura, desarrollo y poblamiento

Más allá de los antecedentes históricos y diplomáticos, Lausic planteó que la presencia de Chile en Magallanes no puede depender únicamente de las capacidades militares o de la delimitación territorial, sino que debe estar acompañada por una estrategia permanente de desarrollo.

En su opinión, el fortalecimiento de la presencia nacional en el extremo austral requiere inversiones, conectividad, actividad económica y una política de Estado que se mantenga a lo largo de los distintos gobiernos.

“Pero esta presencia o fortaleza disuasiva no puede estar sola por sí misma, porque no es suficiente en el plano internacional, eso no nos sirve, como se dice, no basta, tiene que venir con poblamiento, pero también tiene que ver con un plan estratégico de desarrollo global, sistemático, constante, permanente, aunque cambien los gobiernos”, afirmó.

El académico vinculó este planteamiento con la necesidad de fortalecer localidades y sectores estratégicos, mejorar las rutas terrestres y marítimas y generar condiciones para que exista una presencia efectiva y continua en el territorio.

Asimismo, mencionó la importancia de desarrollar obras que permitan reforzar la conexión entre el estrecho de Magallanes, Puerto Williams, el cabo de Hornos y la Antártica, considerando las implicancias geográficas, económicas y científicas de estos espacios.

Ruta austral y conectividad marítima: propone acelerar las inversiones

Entre los desafíos de conectividad, Lausic destacó la necesidad de continuar mejorando la infraestructura terrestre hacia el extremo sur y fortalecer los servicios marítimos que conectan las localidades aisladas.

En particular, sostuvo que la conectividad hacia Puerto Williams requiere una planificación de largo plazo, pero también decisiones que permitan acelerar la ejecución de las obras y mejorar los servicios disponibles.

Respecto de los cruces marítimos, planteó la necesidad de contar con una mayor capacidad de transporte durante los meses de mayor demanda.

“No puede haber solamente un transbordador, tienen que haber dos transbordadores, por lo menos, que realicen especialmente el tramo de septiembre, octubre hasta abril, por lo menos, constantemente”, señaló.

El historiador también se refirió a la ruta Vicuña-Yendegaia y a la conexión hacia el canal Beagle, cuestionando que los avances dependan exclusivamente de procesos de ejecución prolongados.

“Hay que mejorar eso y hacerlo en el menor plazo posible y así se robustece hacia el sector del canal Beagle”, sostuvo.

En esa línea, propuso evaluar mecanismos que permitan acelerar las obras, incluyendo la incorporación de mayores recursos y capacidades técnicas, con el objetivo de mejorar las condiciones de conectividad terrestre y marítima.

También destacó la importancia de ampliar la infraestructura de telecomunicaciones hacia el extremo austral, especialmente la red de fibra óptica, para fortalecer las comunicaciones y reducir las brechas que afectan a las zonas aisladas.

Infraestructura portuaria: plantea evaluar el potencial de Cabo Negro

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue la infraestructura portuaria de Punta Arenas y su capacidad para responder a las oportunidades del transporte marítimo internacional.

Lausic manifestó que la región necesita avanzar en mejoras portuarias que le permitan competir con otros puntos de la costa sudamericana que cuentan con mayor capacidad instalada y experiencia en servicios de apoyo a la navegación.

En su análisis, mencionó la necesidad de avanzar en proyectos portuarios pendientes y de evaluar alternativas que permitan ampliar la capacidad de desarrollo de la región, incluyendo el sector de Cabo Negro.

“Yo pienso que habría que hacer allá en Cabo Negro, que tiene las capacidades portuarias más ideales para un desarrollo futuro, no cerrarnos solamente aquí en Bahía Catalina”, afirmó.

El académico planteó que una política portuaria debe considerar tanto las necesidades actuales como las oportunidades futuras de crecimiento, especialmente en ámbitos como la reparación de embarcaciones, el apoyo logístico y los servicios asociados a la navegación internacional.

A su juicio, las inversiones en este ámbito deben abordarse como parte de una estrategia de desarrollo económico regional, considerando que la ubicación geográfica de Magallanes representa una ventaja que necesita ser acompañada por infraestructura adecuada.

Turismo y pesca: advierte sobre la necesidad de aprovechar las oportunidades económicas

En materia productiva, Lausic sostuvo que Magallanes debe fortalecer actividades que contribuyan a la generación de empleo, la diversificación económica y el aprovechamiento de sus condiciones naturales.

Entre ellas mencionó el turismo, la pesca y el desarrollo científico, ámbitos que, según su planteamiento, requieren una mayor coordinación y una visión regional de largo plazo.

Respecto del turismo, manifestó que no basta con contar con atractivos naturales, sino que también se necesita fortalecer la identificación de la comunidad con esta actividad y promover una cultura que reconozca su potencial económico.

“Entonces creo que falta una buena publicidad y acción interna dentro de Punta Arenas, especialmente para estos diseños turísticos, para que la gente, la juventud en especial, se sienta comprometida e identificada con el tema del desarrollo económico”, expresó.

Asimismo, llamó a no desaprovechar oportunidades productivas y a reforzar sectores que pueden contribuir al empleo y la generación de riqueza en la región.

“Hay que desarrollar el área pesquera muy fuerte porque es un punto de desarrollo y que da empleo y genera riqueza. No perder las oportunidades”, señaló.

El académico vinculó estas propuestas con la necesidad de impulsar una estrategia de desarrollo que considere las particularidades de Magallanes, sus recursos, su ubicación geográfica y su potencial para participar en actividades de alcance internacional.

La pérdida de capital humano, uno de los principales desafíos de Magallanes

Uno de los planteamientos más relevantes de la conversación estuvo relacionado con la salida de jóvenes y profesionales de la región, especialmente de aquellos que continúan sus estudios superiores fuera de Magallanes y posteriormente no regresan.

Lausic identificó esta situación como un problema estructural que puede limitar las posibilidades de innovación, investigación y desarrollo regional.

“Si usted me pregunta cuál es el principal problema que tiene Magallanes desde el punto de vista histórico en estos últimos decenios, yo diría que el principal problema que tiene Magallanes es la pérdida de su inteligencia”, afirmó.

El historiador explicó que esta situación se relaciona con la salida de estudiantes con buenos resultados académicos y el reducido retorno de ese capital humano a la región.

“Eso significa que perdemos un capital humano importantísimo, los mejores puntajes de las pruebas se van de Magallanes y el retorno es muy débil”, manifestó.

A su juicio, la pérdida de profesionales y personas con capacidades especializadas afecta la formación de una masa crítica local, necesaria para desarrollar proyectos, generar conocimiento y diseñar soluciones a los desafíos del territorio.

“Entonces tenemos un grave problema y yo no escucho a ninguna autoridad que esté preocupada por eso. Es uno de los principales problemas de ahora y de futuro: Magallanes es la pérdida de su inteligencia. Es decir, la masa crítica, pensante, desarrollo de capacidad para impulsar el futuro está disminuida. ¿Cómo la recuperamos? Complicado”, expresó.

Su planteamiento apuntó a la necesidad de incorporar la retención y recuperación del capital humano como parte de las prioridades regionales, junto con la generación de oportunidades laborales, científicas y profesionales.

Desarrollo antártico: Lausic propone fortalecer el papel de la Universidad de Magallanes

En el cierre de la entrevista, el académico abordó la proyección antártica de Magallanes y el debate sobre la creación de un centro internacional en la región.

Lausic consideró que, ante las dificultades y los tiempos transcurridos en torno a esa iniciativa, es necesario revisar las alternativas disponibles y priorizar el fortalecimiento de las capacidades científicas que ya existen.

En ese contexto, planteó que la Universidad de Magallanes debe desempeñar un papel central, debido a su trayectoria en investigación y desarrollo antártico, junto con la participación del Instituto Antártico Chileno (INACH), organismo estatal especializado en esta materia.

“Yo creo que eso ya pasó. Ya pasó, no se hizo en el momento en que iba a hacerse, ya pasó y lo que hay que hacer ahora no es abandonar el tema, sino que resolverlo inteligentemente, que a mi juicio es fortalecer lo que tiene la Universidad de Magallanes en el plano antártico”, señaló.

El historiador propuso que el Gobierno Regional y la casa de estudios establezcan un acuerdo de trabajo que permita impulsar las capacidades existentes y fortalecer la proyección internacional de la investigación desarrollada desde Magallanes.

“Entonces es necesario que el Gobierno Regional y la Universidad lleguen a un acuerdo y lleguen a un pacto de desarrollo”, afirmó.

Además, cuestionó que se destinen recursos a iniciativas de gran envergadura sin que exista suficiente claridad respecto de su ejecución, sus objetivos y sus resultados esperados.

“Entonces, vamos avanzando, aquí tenemos la Universidad de Magallanes”, expresó, insistiendo en que la región debe aprovechar las instituciones y los conocimientos disponibles para consolidar su posición en el ámbito antártico.

Lausic también recordó el trabajo académico desarrollado en torno a los 500 años del paso de la expedición de Hernando de Magallanes, instancia en la que se publicó el Libro de Oro del Estrecho de Magallanes, vinculado a un seminario internacional sobre el significado histórico de este acontecimiento y sus consecuencias.

El académico concluyó que el desarrollo científico, la conectividad, la infraestructura y la formación de capital humano deben ser considerados de manera conjunta para proyectar el futuro de la región.





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