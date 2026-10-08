DIPUTADA MORALES EXIGE AL PRESIDENTE KAST ACTIVAR GESTIONES DIPLOMÁTICAS CON ARGENTINA PARA DEFENDER EL DERECHO DE MAGALLANES A COMERCIAR Y NAVEGAR LIBREMENTE SU ESTRECHO

Tras conocerse un informe de inteligencia chilena que advierte de un eventual “evento crítico” entre Chile y Argentina ante el próximo zarpe de un buque comercial desde Punta Arenas hacia las Islas Malvinas, la diputada Javiera Morales emplazó al Presidente José Antonio Kast a ejercer la conducción de las relaciones exteriores y adoptar las acciones diplomáticas necesarias para evitar un incidente bilateral.



La investigación de BioBioChile señala que el buque Danstar, de bandera chilena y con capacidad para transportar cerca de 1.400 toneladas, realizaría una ruta inédita entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. Según la información publicada, el escenario que genera preocupación se produciría una vez que la nave abandone el Estrecho de Magallanes e ingrese a aguas jurisdiccionales argentinas.



Ante este escenario, la diputada Morales sostuvo que corresponde al Ejecutivo anticiparse y realizar las gestiones diplomáticas necesarias. “Quien tiene que guiar las relaciones exteriores es el Presidente de la República y es el Presidente el encargado de tener las conversaciones y ejercer las acciones diplomáticas necesarias para resguardar que ese buque pueda zarpar de manera tranquila desde nuestras aguas. El problema es cuando llegue a las aguas argentinas. Ahí es donde esperamos que el Gobierno haga la pega y resguarde que no existan obstáculos para esa navegación”, señaló.



Además, recalcó que la discusión no debe confundirse con la posición histórica de Chile respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Chile ha sostenido históricamente su respaldo a los legítimos derechos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, junto con la necesidad de que Argentina y Reino Unido retomen las negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, conforme a las resoluciones de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.



“Una cosa es nuestra posición respecto de la soberanía de las Malvinas y otra distinta es que se pretenda impedir una actividad comercial o la navegación de un buque que sale desde Punta Arenas. Chile puede sostener ambas posiciones sin contradicción. El derecho de Chile a comerciar por vía marítima con las Malvinas se ampara en el Derecho Internacional y los Tratados vigentes con el país vecino”, enfatizó.



En ese sentido, la diputada apuntó a las obligaciones internacionales que regulan la navegación en la zona. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoce el derecho de paso inocente de los buques, mientras que el Tratado de Paz y Amistad de 1984 establece expresamente que Argentina debe mantener, en cualquier tiempo y circunstancia, el derecho de los buques de todas las banderas a navegar de manera expedita y sin obstáculos a través de sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho de Magallanes.



Para la legisladora, por lo mismo, el Gobierno debe actuar antes de que se produzca un eventual conflicto y no esperar a que ocurra un incidente para reaccionar. “Si tenemos información de inteligencia que advierte que podría existir un evento crítico, el Gobierno no puede mirar para el lado. El Presidente debe conversar con Argentina, hacer las gestiones que correspondan y dejar claro que esperamos que se respeten los tratados internacionales vigentes. No podemos esperar a que el buque tenga un problema para recién actuar”, sostuvo.



Finalmente, la diputada señaló que el episodio también debe ser abordado desde la realidad de Magallanes, considerando que Punta Arenas busca recuperar y fortalecer sus vínculos comerciales con las Islas Malvinas y que cualquier incertidumbre respecto de las rutas marítimas puede afectar directamente las oportunidades económicas de la región. “Esto tiene que hacerse siempre respetando nuestra soberanía, nuestras leyes y los tratados internacionales. Lo que le corresponde al Gobierno es garantizar que esas actividades puedan desarrollarse con seguridad y sin que nuestra región quede expuesta a un conflicto diplomático que pudo haberse prevenido”, concluyó.



